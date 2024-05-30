banner913
banner932
Polis örgütüne 129 yeni polis
Polis örgütüne 129 yeni polis
2 0
8.Sinde Ralli Sprint yarışında 24 ekip yarışacak
8.Sinde Ralli Sprint yarışında 24 ekip yarışacak
22 0
 
Başbakan Üstel, Hayvancılar Birliği heyetiyle görüşüyor
Başbakan Üstel, Hayvancılar Birliği heyetiyle görüşüyor
27 0
Polis Okulu yemin ve mezuniyet töreni yapılıyor
Polis Okulu yemin ve mezuniyet töreni yapılıyor
18 0
"İlaç parası ödememek için oyalanıyorlar"
23 0
Pes dedirten savunma!
Pes dedirten savunma!
73 0
Polisin gözü 'cep'te
Polisin gözü 'cep'te
32 0
banner1032
banner1038

"Bu zümreye artık birileri dur demeli"

banner1020

Süt ürünleri imalatçılarından, hayvan üreticilerine tepki: "Halka zulüm eden, dünyanın en pahalı etine dünyanın en pahalı sütüne mahkum eden bu zümreye artık birileri dur demeli"

banner974
"Bu zümreye artık birileri dur demeli"
banner971
Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden, önceki akşam üzeri, hayvancıların hükümetle bir görüşme gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, "Görüşme neticesinde Naimoğlu gazetecilerin ne konuşuldu sorusunu ısrarla cevapsız bıraktı. Detay veremem diye kestirip attı" ifadelerini kullandı.
Ne konuşulduğu hakkında bilgi aktaran Mahmut Erden, şunları kaydetti:
"Bunlar bu kadar et tantanasının içinde gittiler biz Süte ZAM isteriz dediler...
Bakanlık, daha geçen hafta %9,11 zam aldınız daha ne zammı dedi ve haklı olarak bunları geri çevirdi.
Bakınız bu insanlar gelecek olan et derdinde filan değil. Öyle olsaydı bu gelecek olan Et'ler köpek etidir, eşşek etidir deyip sonra da Süte zam verirseniz eylemden vazgeçeriz demezlerdi.
Bu insanlar et pazarlığından, süt pazarlığından,teşvik- destek pazarlığından ne koparabilirsek derdindedir. Halka zulüm eden, dünyanın en pahalı Et'ine Dünyanın en pahalı Süt'üne mahkum eden bu zümreye artık birileri dur demeli."
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.