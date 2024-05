Süt ürünleri imalatçılarından, hayvan üreticilerine tepki: "Halka zulüm eden, dünyanın en pahalı etine dünyanın en pahalı sütüne mahkum eden bu zümreye artık birileri dur demeli"

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden, önceki akşam üzeri, hayvancıların hükümetle bir görüşme gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, "Görüşme neticesinde Naimoğlu gazetecilerin ne konuşuldu sorusunu ısrarla cevapsız bıraktı. Detay veremem diye kestirip attı" ifadelerini kullandı.

Ne konuşulduğu hakkında bilgi aktaran Mahmut Erden, şunları kaydetti:

"Bunlar bu kadar et tantanasının içinde gittiler biz Süte ZAM isteriz dediler...

Bakanlık, daha geçen hafta %9,11 zam aldınız daha ne zammı dedi ve haklı olarak bunları geri çevirdi.

Bakınız bu insanlar gelecek olan et derdinde filan değil. Öyle olsaydı bu gelecek olan Et'ler köpek etidir, eşşek etidir deyip sonra da Süte zam verirseniz eylemden vazgeçeriz demezlerdi.

Bu insanlar et pazarlığından, süt pazarlığından,teşvik- destek pazarlığından ne koparabilirsek derdindedir. Halka zulüm eden, dünyanın en pahalı Et'ine Dünyanın en pahalı Süt'üne mahkum eden bu zümreye artık birileri dur demeli."