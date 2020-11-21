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Bu yaşananlara "doğal afet" denmez!

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Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten: Bunlar, ekonomik kaygıları çevresel kaygıların önüne koymanın getirdiği yıkımdan başka bir şey değildir

Bu yaşananlara "doğal afet" denmez!
 Bu görmek istemeyenler hala daha, kış bu yıl sert geldi, ya da boyle yağış 50 yılda bir olur gibi söylemlerde bulunabilir. Lakin, gerçek tüm çıplaklığıyla ortada; Kıbrıs adası İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ'nin etkilerini çoktan yaşamaya başladı. Son yıllarda yasadığımız yazın yangınlara neden olan aşırı sıcak dalgaları ve kışın su baskınlarına neden olan aşırı yağışlar yanında artık fırtına, hortum gibi hava olayları da yaşamaya başladık. Tüm bunlardan ders çıkarmazsak, ki çıķarmamız pek olası görünmüyor, çok daha büyük yıkımlar ve acılar yaşmamız kaçınılmazdır.
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