Lüksün yeni tanımı: Maybach S580

Mercedes ailesinin zirvesi Maybach S580'in örtüsü kaldırıldı





Mercedes, W223 nesli S-Serisi'nin örtüsünü kaldırdığından beri gözlerimizi ailenin zirvesine çıkacak modele dikmiş durumdayız. Uzun süredir casus fotoğraflar ile karşımıza çıkan yeni amiral gemisi Mercedes-Maybach S580, sonunda yakışıklı yüzünü bizlerle buluşturdu.

Aynı selefi gibi BentleyFlyingSpur V8 ve Rolls-RoyceGhost ile rakip olacak araç, retro tasarımı ve uzun aks aralığı ile dikkat çekiyor. Yeni nesil S-Serisi'ni farklı bir seviyeye çıkarmayı başaran Alman mühendisler, aracın Maybach versiyonunda da ellerinden geleni artlarına koymamış.

Maybach denildiğinde akla ilk olarak konforlu ve lüks bir kabin geliyor. Bu sebeple sizi ilk olarak yaşam alanında bir yolculuğa çıkartıyoruz. Rolls-RoyceGhost'u andıran bir kabine sahip olan model, elektrikli olarak açılabilir kapılara sahip. Bu kapılar aracın kör nokta kontrol sistemleri ile entegreli çalışarak sizi kapıyı açmadan önce uyarmayı da ihmal etmiyor.

Aracın aks aralığını yaklaşık 180 mm kadar uzatan Mercedes, yolcuların rahatlığını göz önünde bulundurmuş. Bu sebeple genişleyen alanın önemli bir kısmı direkt olarak arka koltuktaki yolculara yansıtılmış durumda. Standart olarak sunulan tekli koltuklar otomatik olarak açılabilen ayak desteği sunuyor. Şoför modunu açtığınızda ise sağ koltuk tamamen öne giderek arkadaki yolcuya oldukça geniş bir alan sağlayacak.

Maybach'ın bu özel koltukları ısıtma, soğutma hatta masaj desteği bile sunuyor. Isıtmalı kapı panelleri ve kol dayanakları sizi soğuk günlerde hızlıca ısıtabildiği gibi, ayağınızı uzattığınız destekler size bilek masajı bile yapabiliyor. Aracın içerisinde geçirdiğiniz her anı özel kılmak isteyen Mercedes; şarap soğutucusu, tepsi uzantısı ve orta konsol gibi detayları da opsiyon listesine eklemiş.

Stuttgartlı'nın yeni bilgi eğlence sistemi MBUX'i kullanan Maybach S580, beş dijital ekrana sahip. Bu ekranların 12.3 inç boyutu ile en büyüğü ön konsolda kendine yer bulmuş durumda. Arka koltuklarda 11.6 inç büyüklüğünde iki ekran bulunurken bir de arka konsolda tablet şeklinde çıkartılarak kullanılabilen bir dokunmatik ekrana yer verilmiş.

Mercedes'in Maybach ile birlikte Rolls-Royce'un adımlarından gittiği görülebiliyor. Aynı yeni Ghost'ta olduğu gibi retro fakat minimalist bir tasarım ile karşımıza çıkan yeni model, ön kısımdaki dikey çıtalar ile süslenmiş ızgarası ile dikkat çekiyor. Izgaranın hemen üzerinde bulunan MAYBACH yazısı aracın standart bir Mercedes modeli olmadığının en büyük habercisi.

Opsiyonel 21 inçlik jant tasarımlarına sahip olan araçta bizim favorimiz yine retro bir tasarım içeren standart 20 inçlik jantlar oldu. Arkasında ışıklı bir Maybach logosu bulunduran araç, alıştığımız ve sevdiğimiz sedan tasarımını kullanmaya devam ediyor. Yani günden güne her Mercedes modelinde görmeye başladığımız eğimli tavan burada mevcut değil. Alman marka aracın çift renkli gövde tasarımından da bahsetmeden geçemiyor.

Maybach modellerinin genellikle şoförler tarafından kullanıldığını göz önünde bulunduran Mercedes, aracı güçlendirerek onları da eğlenceye katmış. 4.0 litrelik çift turbolu bir V8 kullanan model, EQ Boost isimli yarı hibrit bir teknolojiye de sahip. Bu ünite ürettiği 503 bg gücü ve 700 Nmtorku, 9 ileri vitesli otomatik şanzıman ile iki aksına birden yönlendiriyor. Maybach'ın sınırlı sayıda üretilecek bir V12 türevine kavuşacağını hatırlatmakta da fayda var.

4WS sistemi ile standart olarak gelecek olan araç şehir içerisinde daha rahat manevralar yapabilecek. Dünyanın ilk sanal gerçeklik desteği sunan HUD'ını kullanan model, gittiği rotayı bile bu sistem üzerinden gösterebiliyor.



