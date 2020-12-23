KTAMS, Özgürgün’ün istifasını kabul etmediği gerekçesiyle Meclis önünde hükümeti protesto etti. KTAMS Başkanı Bengihan, Özgürgün’ün 18 aydır Meclis’e gelmeden toplam 500 bin TL maaş aldığına dikkat çekti ve “Özgürgün’ün maaşını bu toplumun sırtından ödüyoruz” dedi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Meclis önünde eylem yaparak, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün istifasını kabul etmediği gerekçesiyle hükümeti protesto etti.KTAMS yetkilileri eylemde, “Bu Memleket Bizim, Bu Utanç Hükümetin” yazılı pankartı açtı.KTAMS Başkanı Güven Bengihan, eylemde yaptığı açıklamada, hükümetin, Hüseyin Özgürgün’ün kendi iradesiyle istifa talebini reddetmesini ve muhalefetin, 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimi hakkında araştırma komitesi kurulması önerisi üzerine Meclis Genel Kurulu’nda nisabı düşürmesini protesto etmek için toplandıklarını kaydetti.Bengihan, Özgürgün’ün 18 aydır KKTC’nin Meclisi’ne yani görev, yetki ve sorumluğu bulunan Meclis’e gelmediğini belirterek, ancak bunun karşılığında aylık 26 bin 853 TL brüt maaş alarak, 18 ayda da toplamda yaklaşık 500 bin TL maaş aldığını söyledi.Bengihan, “Bizim azınlık hükümetimiz, kamuoyunda söylendiği şekliyle yamalı bohça hükümeti kendi rızasıyla istifa etmek isteyen Özgürgün’ün istifasını kabul etmeyerek tarihe geçmiştir” dedi.Bu utançla anılacaksınız”KTAMS, Özgürgün’ün istifasını kabul etmediği gerekçesiyle Meclis önünde hükümeti protesto etti. KTAMS Başkanı Bengihan, Özgürgün’ün 18 aydır Meclis’e gelmeden toplam 500 bin TL maaş aldığına dikkat çekti ve “Özgürgün’ün maaşını bu toplumun sırtından ödüyoruz” dediKıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Meclis önünde eylem yaparak, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün istifasını kabul etmediği gerekçesiyle hükümeti protesto etti.KTAMS yetkilileri eylemde, “Bu Memleket Bizim, Bu Utanç Hükümetin” yazılı pankartı açtı.KTAMS Başkanı Güven Bengihan, eylemde yaptığı açıklamada, hükümetin, Hüseyin Özgürgün’ün kendi iradesiyle istifa talebini reddetmesini ve muhalefetin, 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimi hakkında araştırma komitesi kurulması önerisi üzerine Meclis Genel Kurulu’nda nisabı düşürmesini protesto etmek için toplandıklarını kaydetti.Bengihan, Özgürgün’ün 18 aydır KKTC’nin Meclisi’ne yani görev, yetki ve sorumluğu bulunan Meclis’e gelmediğini belirterek, ancak bunun karşılığında aylık 26 bin 853 TL brüt maaş alarak, 18 ayda da toplamda yaklaşık 500 bin TL maaş aldığını söyledi.Bengihan, “Bizim azınlık hükümetimiz, kamuoyunda söylendiği şekliyle yamalı bohça hükümeti kendi rızasıyla istifa etmek isteyen Özgürgün’ün istifasını kabul etmeyerek tarihe geçmiştir” dedi.“Diyorlar ki sen İstanbul’da kal, biz seni öderiz” ifadelerini kullanan Bengihan, bunun nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olunduğunu gösterdiğini savundu.KKTC’nin yasama organı olan Meclis’te yasama ve yürütmeyi yapanların yasalara aykırı davrandığını ileri süren Bengihan, bazı milletvekilleri ve UBP’li yetkililerin daha ileri giderek Özgürgün’e “gelsin Meclis Başkanı’mız olsun” dediğini dile getirdi ve bu durumu eleştirdi.Özgürgün’ün açıklamalarında, Meclis’teki UBP’li vekiller ve bazı muhalif vekillerin dokunulmazlığının kaldırılmasında oy vermesine “kırıldım, küstüm, Ben İstanbul’da kalacağım” dediğini iddia eden Bengihan, “Bizler de Özgürgün’ün maaşını bu toplumun sırtından ödüyoruz” şeklinde konuştu.Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın telefonla Hüseyin Özgürgün’le görüştüğünü ve Özgürgün’ün de istifasının arkasında olduğunu söylediğini kaydeden Bengihan, hükümetin 23 ret oyuyla talebi reddettiğini hatırlattı.Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasını 41 oyla onaylayanların, istifa talebini neden kabul etmediğini soran KTAMS Başkanı Bengihan, hükümetin topluma bu konuda bilgi vermesini istedi.Covid-19 süreci nedeniyle ülkede ekonomik sıkıntı yaşandığına işaret eden Bengihan, ülkede 1500 TL alamayan emekçiler bulunduğunu ancak vekillik görevini yerine getirmeyen kişiye ayda 26 bin 853 TL maaş ödenecek olmasını eleştirdi.“Bu mudur sorumluluk, bu mudur size verilen görev, bu mudur KKTC halkının size Meclis’te kendilerini temsil etmek için biçtiği rol?” ifadelerini kullanan Güven Bengihan, önceki günkü oylamada istifanın yanında Meclis’e olan güven, Kıbrıs Türk toplumunun siyasete ve Meclis’e olan saygısının da oylandığını iddia etti. Bengihan, ret oyunun, hükümete güven duyulmaması gerektiğini gösterdiğini ileri sürdü.Bengihan, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın ekonomik sıkıntı nedeniyle israftan, tasarruftan bahsetmesini de eleştirdi.Muhalefetin 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili araştırma önergesi talebine de değinen Bengihan, hükümetin demokrasi gereği buna saygı duyması gerektiğini belirtti. Bunun araştırılmasının nasıl bir mahsuru olabileceğini soran Bengihan, “Tarihte bir ilk hükümet edenler koltukları terk ederek, nisap sağlanmasını engelledi” ifadelerini kullandı.Kıbrıs Türk halkının geleceği için gaile çektiklerini dile getiren Bengihan, “Sizin ilk icraatınız bu mudur, bu memleket bizim, bu utanç sizin. Siz bu utançla anılacaksınız, istifa etmek isteyen bir vekilin istifasını reddedenler olarak…” şeklinde konuştu.Sorumlu sendikacılık bilinciyle hareket edeceklerine ve toplumun kabul etmediği, halka layık olmayan uygulamalarla ilgili her zaman sokakta olacaklarına vurgu yapan Bengihan, “Buradan da selam olsun oylamada trafikteydim, geciktim, işim vardı diyerek korkak gösteri yapanlara… Sizlerin yanlışa yanlış deme gibi bir iradeniz bile yok” ifadelerini kullandı.“Diyorlar ki sen İstanbul’da kal, biz seni öderiz” ifadelerini kullanan Bengihan, bunun nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olunduğunu gösterdiğini savundu.KKTC’nin yasama organı olan Meclis’te yasama ve yürütmeyi yapanların yasalara aykırı davrandığını ileri süren Bengihan, bazı milletvekilleri ve UBP’li yetkililerin daha ileri giderek Özgürgün’e “gelsin Meclis Başkanı’mız olsun” dediğini dile getirdi ve bu durumu eleştirdi.Özgürgün’ün açıklamalarında, Meclis’teki UBP’li vekiller ve bazı muhalif vekillerin dokunulmazlığının kaldırılmasında oy vermesine “kırıldım, küstüm, Ben İstanbul’da kalacağım” dediğini iddia eden Bengihan, “Bizler de Özgürgün’ün maaşını bu toplumun sırtından ödüyoruz” şeklinde konuştu.Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın telefonla Hüseyin Özgürgün’le görüştüğünü ve Özgürgün’ün de istifasının arkasında olduğunu söylediğini kaydeden Bengihan, hükümetin 23 ret oyuyla talebi reddettiğini hatırlattı.Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasını 41 oyla onaylayanların, istifa talebini neden kabul etmediğini soran KTAMS Başkanı Bengihan, hükümetin topluma bu konuda bilgi vermesini istedi.Covid-19 süreci nedeniyle ülkede ekonomik sıkıntı yaşandığına işaret eden Bengihan, ülkede 1500 TL alamayan emekçiler bulunduğunu ancak vekillik görevini yerine getirmeyen kişiye ayda 26 bin 853 TL maaş ödenecek olmasını eleştirdi.“Bu mudur sorumluluk, bu mudur size verilen görev, bu mudur KKTC halkının size Meclis’te kendilerini temsil etmek için biçtiği rol?” ifadelerini kullanan Güven Bengihan, önceki günkü oylamada istifanın yanında Meclis’e olan güven, Kıbrıs Türk toplumunun siyasete ve Meclis’e olan saygısının da oylandığını iddia etti. Bengihan, ret oyunun, hükümete güven duyulmaması gerektiğini gösterdiğini ileri sürdü.Bengihan, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın ekonomik sıkıntı nedeniyle israftan, tasarruftan bahsetmesini de eleştirdi.Muhalefetin 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili araştırma önergesi talebine de değinen Bengihan, hükümetin demokrasi gereği buna saygı duyması gerektiğini belirtti. Bunun araştırılmasının nasıl bir mahsuru olabileceğini soran Bengihan, “Tarihte bir ilk hükümet edenler koltukları terk ederek, nisap sağlanmasını engelledi” ifadelerini kullandı.Kıbrıs Türk halkının geleceği için gaile çektiklerini dile getiren Bengihan, “Sizin ilk icraatınız bu mudur, bu memleket bizim, bu utanç sizin. Siz bu utançla anılacaksınız, istifa etmek isteyen bir vekilin istifasını reddedenler olarak…” şeklinde konuştu.Sorumlu sendikacılık bilinciyle hareket edeceklerine ve toplumun kabul etmediği, halka layık olmayan uygulamalarla ilgili her zaman sokakta olacaklarına vurgu yapan Bengihan, “Buradan da selam olsun oylamada trafikteydim, geciktim, işim vardı diyerek korkak gösteri yapanlara… Sizlerin yanlışa yanlış deme gibi bir iradeniz bile yok” ifadelerini kullandı.