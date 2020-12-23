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Vicdanım rahat

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“Meclis’e gelmeden her ay 18 bin TL maaş almaya devam edeceği” gerekçesiyle eleştirilen “Özgürgün, "Meclis çalışmalarına katılmadan maaşımı almaktan herhangi bir vicdanı sıkıntım bulunmamaktadır" dedi

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Vicdanım rahat
 
 
İstifa talebi UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti tarafından reddedilen eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün, aylardır Meclis'e gelmeden maaş almasıyla ilgili eleştirileri yanıtladı: “Maaşımla ilgili vicdani sıkıntım yoktur.”
Özgürgün, 22 yıldır görev yaptığı Meclis'te eğer "istifa dilekçesi" kabul edilseydi, 33 yıl üzerinden ikramiye ve emekli maaşı alacağını söyledi.
Sosyal medyadan paylaşım yapan Özgürgün, şöyle dedi:
“Bugünkü (dünkü) gazetelerin birçoğunda yer alan  çok önemli  bir detay için açıklama yapmak istiyorum. Mecliste katılmayışımla ilgili ortaya koyduğum siyasi tepki ve duruş yanında aldığım maaşla ilgili yorumlar konusunda ciddi bir bilgi eksikliğini düzenlemek gerekiyor. 22 yıldır üyesi bulunduğum Cumhuriyet Meclisi üyeliğinden emeklilik hakkımı 2012 yılından itibaren kazanmış bulunuyorum. İstifam kabul edilmiş olsaydı toplam 33 yıl üzerinden hizmetlerim karşılığı ikramiyem ve emeklilik maaşımı ömür boyu alacaktım. Bundan dolayı meclis çalışmalarına katılmadan maaşımı almaktan herhangi bir vicdanı sıkıntım bulunmamaktadır”
Öte yandan Maliye’den edinilen bilgiye göre Özgürgün’ün emekli olması durumunda 886 bin ikramiye alma hakkına sahip olacaktı.
 
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