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“Bu utanç hepimizin”

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Karakol İlkokulu'nda bir grup veli, çadırda eğitime tepki gösterdi: “40 yıldır verdiğimiz tüm oylar haram zıkkım olsun. Bu utanç hepimizin, biri gelsin bu çocuklara çadırları anlatsın. ‘Size bunu reva gördük’ desin”

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“Bu utanç hepimizin”
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Karakol İlkokulu'nda bir grup veli, çocuklarının çadırda eğitim almasına izin vermediği için eylem yaptı.
Eylemde basın açıklaması yapan 2 veli, yaşananları eleştirdi.
Veli Özlem Akbora, "Savaş halinde değiliz, deprem olmadı ama enkaz altındayız. Çocuklarımızı bu hale soktuğumuz için, yıllarca seçip seçip denetlemediğimiz için özür dilemeye geldik. 40 yıldır verdiğimiz tüm oylar haram zıkkım olsun" dedi.
Okulda 7 depremzede çocuk olduğunu işaret eden Akbora, "Biri çıksın da depremden kaçtınız, normal bir ülke olarak bize sığındınız ama size sunduğumuz şartlar bunlar desin" şeklinde konuştu.
Akbora, " Bu utanç hepimizin, biri gelsin bu çocuklara çadırları anlatsın. Size bunu reva gördük desin. Kimse bana beğenmiyorsan özel okula git demesin. Ne sağlıkta ne de eğitimde özele gitmeyeceğim. Vergilerimi ödüyorsam devlet bana bu imkanları sağlamalı. Bu çocukları hatırlatmaları için ölmeleri mi lazım, onlar melek değil mi?" şeklinde konuştu.
 
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