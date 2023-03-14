“Çadırlar ülkenin gerçeği”

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, birçok yurttaşın çadırlardan utandığını söylediğini ifade ederek, “Neden utanıyorsunuz ki? Ülkenin gerçeği bu. Yüzleşeceksiniz. Yüzleşeceğiz” dedi

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “çadır sınıflardan” utanan yurttaşlar olduğu belirterek, “Neden utanıyorsunuz ki? Ülkenin gerçeği bu. Yüzleşeceksiniz. Yüzleşeceğiz” dedi.

Yaşananların sadece bir siyasi parti ya da bir şahısla anılmasının “doğru olmadığını” söyleyen Çavuşoğlu, “sosyal medyada, haberlerde ortaya konan bir görüş var. Bizim için temel mesele eğitimin sürekliliği” ifadelerini kullandı.

Çadır sınıfların sosyal medyada 1963 ile benzetilmesine ve “1963 – 2023” yazılarak iki döneme ait çadırların paylaşılmasına işaret eden Çavuşoğlu, bu durumu “bir başlangıç” olarak değerlendirdiğini söyledi, “Ben böyle bakıyorum” dedi.

“Maaşları KKTC ödeyecek, okulları TC yapacak, laboratuarları AB yapacak diye bir beklenti, en yanlış beklentidir” diyen Çavuşoğlu, “Bu ülkede gelir ve gideri dengelemek lazım. Birinci sırada maaşlar, 30’uncu sırada okullar ya da hastaneler olmamalı. Bunlar paralel gitmeli” şeklinde konuştu.

Sendikaların okullarla ilgili fotoğraflar paylaştığını, bakanlık olarak kendilerinin de tespitler yaptıklarını, bakanlığın 100’ün üzerinde proje hazırlayıp Elçiliğe bağlı KEİ Ofisi ve Maliye Bakanlığı’na sunduklarını ancak hiçbir karşılık bulamadıklarını söyleyen Çavuşoğlu, “bu sayede bugünlere gelindi” dedi.

Birçok yurttaşın çadırlardan utandığını söylediğini ifade eden Çavuşoğlu, “Neden utanıyorsunuz ki? Ülkenin gerçeği bu. Yüzleşeceksiniz. Yüzleşeceğiz. Kamu binalarının, okul binalarının durumunun sürpriz bir tarafı yok” ifadelerini kullandı.

Eğitimin sürekliliğinin önemini vurgulayan Çavuşoğlu, bunu sağlamak adına çalışmalar yapıldığını, çadırda eğitimin de bu çerçevede başlatıldığını kaydetti.

Kamu ve okul binalarının durumunun sürpriz bir yanı olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, "hükümetin göreve geldiği 2019’dan beri 13 okula ellerinin değdiğini" belirterek, örnekler sundu.

Çavuşoğlu, bu icraatların yanında özel şirketlerin de yapmayı planladığı okullarla ilgili protokoller imzalandığını ve imzalanmaya devam edeceğini söyleyerek, herkesin seferber olacağını belirtti.

Çadırda eğitimin zorunluluktan, yıllardır biriken sorunlardan kaynaklandığını dile getiren Çavuşoğlu, eğitime ara vermemek adına eğitime devam edilebilmesi için çadırda eğitime başlandığını, Cumhuriyet Lisesi hariç sorun yaşanmadığını, 12 gün içinde bu okulun da taşınacağını söyledi.

Namık Kemal Lisesi’nin 30 Mart’ta teslim edileceğini dile getiren Çavuşoğlu, diğer ihtiyacı olan okullar için 48 metre kare prefabrik sınıflar yapılacağını kaydetti.

Dr. Fazıl Küçük ve diğer okullarla ilgili de raporların beklendiğini söyleyen Çavuşoğlu, ‘önce hayat sonra eğitim’ diyerek, raporlar çıktıkça hızla prefabrik açılımla eğitme devam edilmesini sağlayacaklarını belirtti.

“Temsiliyetini kaybetmiş bir partinin sağa sola akıl verdiğini” söyleyen Çavuşoğlu, “Eğitim Bakanlığı’nı sürdürdüğünüz dönemde eğitme ne katkı yaptınız?” diye sordu.

Online eğitimin benimsenmediğini söyleyen Çavuşoğlu, ikinci eğitime geçmek için raporların ulaşması gerektiğini kaydetti.

