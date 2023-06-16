Dr. Dizdarlı, cerrahi maske ve eldivenin KDV'sini sıfıra indirerek sağlık sektöründe ucuzluk sağlanamayacağını söyledi ve “Bunun vebali de mesleğe yıkılacak” dedi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Bülent

Dizdarlı, cerrahi maske ve eldivenin KDV'sini sıfıra indirerek sağlık sektöründe ucuzluk sağlanamayacağını söyledi.

Dizdarlı'nın konuyla ilgili sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Hükümetimizin döviz tırmanışına karşı aldığı tedbirleri ilgiyle okuyup öğrendik.

Sağlık dışındaki konulara girmek haddim değil ama şu cerrahi maske ve eldivenin KDV’sinin sıfırlanması kararı beni hem güldürdü hem de sinir etti..

Güldürdü çünkü böyle bir tedbirle sağlık sektöründe ucuzlama sağlayacağını düşünmek benim dört yaşındaki torunumun bile aklına bile gelmezdi.

Sinirlendirdi çünkü bu tedbirlerle sağlıkta ucuzlama olmayacak ve bunun vebali de mesleğe yıkılacak.

Oysa sağlık sektöründe ucuzlama isteniyorsa önce ilaç, sonrada alet temininde, özel hastane enerji kullanımında KDV’nin sıfırlanması ; gümrük vergisinin düşürülmesi ve/veya uygulanan enerji ve su tarifesinin düşük seviyeden tutulması gerekmektedir. Özel hastanelerim patronlarının maliyet hesapları sonucu , doktor ücreti haricen az 15 en çok 65 bin TL’den açtıkları ameliyathane kapıları ancak bu tarz yaklaşımlarla daha düşük fiyatlara açıla bilir.

Yoksa 100 TL’den fazla tutmayan maske eldiven KDV’si ile bu mümkün değildir.”

