“Bu sarmal pek çok insanımızı bitirecek”

CTP lideri Erhürman “Bir döngüye, bir sarmala girdik ve bu pek çok insanımızı bitirecek” diye konuştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, asgari ücretin henüz vatandaşın cebine girmeden zamların ardı ardına gelmesi üzerine açıklamalarda bulunarak “Bir döngüye, bir sarmala girdik ve bu pek çok insanımızı bitirecek” dedi.

Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

“Önce hayat pahalılığı % 48.5 olacak denildiğinde gelen zamlar, sonra asgari ücret görüşmeleriyle başlayan süreçteki zamlar ve nihayet asgari ücretin belirlenmesinden sonra gelen zamlar. Doğal olarak hepsi hayat pahalılığına yansıyacak. Dört ay sonra beklentinin üzerinde bir hayat pahalılığı oluşacak bu durumda. Ve sonra aynı döngü tekrar yaşanacak.

Alım gücü düştü, düşecek. Piyasada yabancıların talebinin belirleyici olduğu sektörlerde fiyatlar onların alım gücüne göre yükselmeye devam edecek.

Bir döngüye, bir sarmala girdik ve bu pek çok insanımızı bitirecek. Herkes denetim diyor ama denetim için uygun enstrüman da üretilmiyor “hükumet” tarafından. Üretilmeye kalkılsa da uygulanmayacağı açık. Uygulansa da bu aslında sürdürülebilir değil.

Planlama, stabil para birimine endeksli muhasebe sistemi, teşvikler, sosyal yardımlar, vergiler… Her şeyi bütünlüklü biçimde masaya yatırmak gerekiyor.

Hep söylüyoruz…. Bu artık bir var oluş sorunu… Ama bunu kavrayacak ve çözüm arayacak, üretecek bir “hükumet” yok ortada… Gündemleri yine, yeniden bakan değişimi, kurultay, vs. Ölü gözünden yaş beklenmez! 2024’te Kıbrıs Türk halkının önündeki tarihsel sorumluluğun bu zihniyetten kurtulmak olduğu bir kez daha açık biçimde ortada…”

