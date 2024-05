“Bu mücadele bitmeyecek, ateşi yaktık” diyen Naimoğulları, “Biz yılmadan, yorulmadan mücadele edeceğiz, kimse ekmeğimizi elimizden alamaz, kimse geleceğimize göz dikemez. Bunlar geçicidir, biz kalıcıyız” dedi

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Başbakanlık önündeki eylemi devam ediyor. Gözetim altına alınan 5 eylemci serbest bırakıldı.

Hayvan üreticileri, Başbakanlık önünü araçlarıyla kapattı. Başbakanlık kapısını zorlayan eylemcilerle, polis arasında arbede yaşandı.

-Naimoğulları

Eylemcilerin serbest bırakılmasının ardından konuşan Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, eylem için polisten izinleri alırken, özellikle eylemin boyutu ve üreticinin yaşadığı psikolojiyi izah ettiklerini dile getirdi.

Polis Genel Müdürlüğü’nün de kendilerine sakin olunmasını ve uyulması gereken kuralları aktardığını ifade eden Naimoğulları, geçmiş eylemlerde çemberleri ve yolları kapattıklarına işaret ederek, “Ama bu eylemde Kıbrıs Türk halkına hiçbir zarar vermedik. Halk ile karşı karşıya kalmadık. Ne çember ne yol kapattık, kurallara uyduk” dedi.

Üreticinin psikolojisi nedeniyle tepki koymasının doğal olduğunu anlatan Naimoğulları, yaşanan olaylardan sonra beş kişinin gözetim alındığını belirtti. Eylemcilerin serbest kalması için girişiminde bulunduklarını kaydeden Naimoğulları, “Onları dışarıya çıkardık” diye konuştu. Hayvan üreticisine suçlu gibi muamele yapılarak, kelepçe takıldığını savunan Naimoğulları, “Bu arkadaşlar ne suç işledi ki kelepçe takıldı?” sorusunu sordu. Naimoğulları, bunun yanlış olduğunu, polisin de yanlışı görüp, kelepçeyi çıkardığını ifade etti.

“Ben müsteşarlarla görüşmem”

Polis amirlerinin, Başbakanın, Birlik Yönetim Kurulu ile görüşmek istediğini kendilerine bildirdiğini kaydeden Naimoğulları, ancak müsteşarların Başbakanlıkta olduğunu, Başbakanın daha sonra geleceği bilgisini aldıklarını belirtti. “Ben müsteşarlarla görüşmem” diyen Birlik Başkanı Naimoğulları, eyleme devam edeceklerini ve dozunu artıracaklarını söyledi.

Sorunların çözülmesi gerektiğini ifade eden Naimoğulları, “Bizim duruşumuz net ve serttir. Çözüm bulunmadığı sürece eylem sertleşecek. Kıbrıs Türk hayvancısı daha da buraya dolacak” şeklinde konuştu.

Polisle karşı karşıya geldiklerini belirten Naimoğulları, “Kapılar kırılmadıysa birazdan duvarları yıkarız. Sorun olmaz. Traktörler hazır bekler. Hepsini çalıştırdığımız anda bu duvarlar yıkılır ama o zaman da daha tehlikeli boyuta gider bu olay” diye konuştu.

Yönetim Kurulundan bir kişinin kaburgalarının kırıldığını ifade eden Naimoğulları, arbede de polislerin de etkilendiğini belirterek, hiç kimseye zarar gelmemesini temenni etti.

“Her şey yazılı, imzalı olacak. Bu tavırda olmadıkları sürece biz eylemlere devam edeceğiz”

Bir soru üzerine Naimoğulları, “Yazılı bir şey olmadan ben inanmam. Her şey yazılı, imzalı olacak. Bu tavırda olmadıkları sürece biz eylemlere devam edeceğiz” yanıtını verdi.

“Bu mücadele bitmeyecek, ateşi yaktık”

Üreticinin girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini belirten Naimoğulları, asgari ücret arttığında bütün vergilerin zamlanacağını dile getirdi.

“Bu mücadele bitmeyecek, ateşi yaktık” diyen Naimoğulları, “Biz yılmadan, yorulmadan mücadele edeceğiz, kimse ekmeğimizi elimizden alamaz, kimse geleceğimize göz dikemez. Bunlar geçicidir, biz kalıcıyız” şeklinde konuştu.

Tarım Bakanının da sistem içerisinde yok olduğunu savunan Naimoğulları, “Sayın Başbakan bir açılımı varsa, bu sese kulak verir. Gerekirse görüşürüz değerlendiririz” dedi.

Hayvan üreticilerinin eylemine Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ile Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya da katılarak, destek verdi.

Serdaroğlu

Hür-İş Başkanı Serdaroğlu konuşmasında, “Son zamanların en büyük eylemine şahitlik ediyoruz” dedi.

“Halkın donmuş kıyma beklediği” algısı yaratıldığını belirten Serdaroğlu, halka ucuz et yedirilmek isteniyorsa, girdilerin düşürülmesi çağrısı yaptı. “Ben isterim yiyeceğim kıymayı, içine ne koyduklarını göreyim” diyen Serdaroğlu, kapalı kutular içinde donmuş kıyma getirilmesini eleştirdi.

Asgari ücretin hala belirlenmediğine işaret eden Serdaroğlu, hükümetin, halkı düşünmediğini savundu. Bugün Yönetim Kurulu bazında eyleme destek verdiklerini dile getiren Serdaroğlu, yarın destek gerekirse Hür-İş’in de, halkın da burada olacağını söyledi. Ahmet Serdaroğlu, “O koltuktan kimler geldi geçti, unutmasınlar hepsi tren biz istasyonuz” dedi.

Yalınkaya

BES Başkanı Yalınkaya ise, “Belediyelerde dayatılanı biz yaşadık, direneceğiz ve üretimden kopmayacağız” dedi.

Halkın üretimden koparılacağını ve toprakların peşkeş çekileceğini ileri süren Yalınkaya, ülkenin tek sorununun et olmadığını kaydederek, “Bu ülkenin sorunu var olma sorunudur, yönetebilme sorunudur, asgari ücretlidir, gariban emekçidir” diye konuştu.

“Ölümüne yanınızdayız” diyen Yalınkaya, emekçilerle sokağa inmeye hazır olduklarını belirtti.