Boğaziçi zoru başardı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 2. Hafta maçında 6. GruptaBoğaziçi, İskele Trabzonspor’u konuk etti. Boğaziçi – İskele Trabzonspor maçı Eray Vudalı Stadında oynanırken, maçı Mehmet Volkan yönetti.
Boğaziçi maçın ilk devresinin 30. dakikada kalecisi Hamit Koç’un kırmızı kart görmesine rağmen, konuk ettiği İskele Trabzonspor’u 2 – 1 mağlup etti.
Boğaziçi böylelikle 6. Grupta oynanan ilk maçta, ilk galibiyetini aldı.
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