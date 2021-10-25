Halkın Partisi lideri Kudret Özersay “Şantaja, tehdide dayalı karanlık ilişkilere ülkemizi ve devletimizi teslim etmeyeceğiz, bu memleket sahipsiz değildir” vurgusu yaptı





Siyasetteki çürümeye ve kirlenmeye dikkat çeken Halkın Partisi lideri Kudret Özersay “kimse umutsuzluğa kapılmasın, hepimizin midesini bulandıran bu yozlaşmış kirli ilişkiler teker teker ortaya çıkacak, bunlara bulaşmış olan siyasileri hayatımızdan çıkaracağız, bu konuda Halkımıza da büyük görev düşer. Temiz ve dürüst siyaset anlayışı tek kurtuluşumuzdur, halk iradesinin güvencesidir, garantisidir. Şantaja, tehdide dayalı karanlık ilişkilere ülkemizi ve devletimizi teslim etmeyeceğiz, bu memleket sahipsiz değildir” vurgusu yaptı. BU TÜR ŞANTAJLARLA KİME NE MENFAAT SAĞLANDI?

HALKIN SESİ’ne özel açıklamalarda bulunan Halkın Partisi lideri Kudret Özersay, Başbakan Saner ile ilgili skandal hakkında ilk kez konuştu.

Özersay “geçmişte temiz siyasete ihtiyaç olduğunu söylediğimizde bizimle alay edenler vardı, şimdi bu son yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki ülkemizde en büyük sorun bazı siyasilerdeki ve partilerindeki kirlenme, yozlaşma ve çürümedir” dedi. Özersay “asıl sorgulanması gereken şey kimin kiminle ne ilişki yaşadığı değildir, bu tür ses ve görüntü kayıtları bulunan siyasilere uygulanan şantaj ile bugüne kadar kimlere ne menfaatler sağlandığıdır, devletin kaynaklarının kimlere bu şantaj ve tehditler sonucunda haksız yere peşkeş çekildiğidir!” ifadelerini kullandı.

BU ÇÜRÜME HALK İRADESİNİ TEHDİT EDİYOR

Özersay “Halk iradesini ipotek altına koyan ve tehdit eden en önemli hususlardan biri bazı siyasi partilerin ve siyasilerin yaşadıkları çürüme, kirlenme ve ahlaki erozyondur. Devlette karar verici konumda olan Başbakan, bakan yahut üst düzey bürokratların siyaset dışı aktörlerle kurmuş oldukları bağımlılık ilişkisinin farklı ve mide bulandırıcı örneklerine tanıklık ediyoruz. Halk belirli süreler için iradesini bu kişilere emanet ederken bahse konu yozlaşmış ve kirlenmiş siyasilerse kendi iradelerini kimi zaman aldıkları maddi bağış ve diğer ayrıcalıklar, kimi zamansa şantaj yoluyla siyaset dışı aktörlere, mafya vari kişilere adeta teslim ediyorlar. Böylece günün sonunda Halk iradesi ipotek altına konulmuş ve tehdit edilmiş olunmaktadır” ifadelerini kullandı.

UMARIM TÜM SİYASİLERİN AYNI OLMADIĞINI HALK GÖRÜR

Özersay “toplumda bazı kesimler kolaya kaçarak tüm siyasileri aynı kefeye koyabiliyorlar, yıllarca siyasetin içinde yer alıp kaşarlanmış olan bazı siyasiler de işlerine öyle geldiği için bu söylemi ve algıyı körüklüyor. Oysa bir yandan bu türden görüntü ve ses kasetleriyle iradelerini ipotek altına koymuş olan, bağımlı hale gelmiş olan siyasilerle bu tür ilişkilere bulaşmamış olan siyasiler bir mi, aynı mı? Siyaset dışı aktörlerden ve özellikle kara paraya bulaşmış kesimlerden bağış adı altında aldıkları büyük meblağlar ile iradesini teslim edenlerle her seçimde seçim harcamalarını, her görev değişiminde kamuoyuna şeffaf şekilde mal beyanlarını yapanlar bir mi? Aynı mı?” diye sordu.

