“Adımızı kirli işlerin içine çekmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz”

UBP Genel Başkan Adayı ve Dr. Faiz Sucuoğlu “Temiz siyaset diyerek çıktığımız bu yolda adımızı bu kirli işlerin içine çekmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz” dedi





UBP Milletvekili UBP Genel Başkan Adayı ve Dr. Faiz Sucuoğlu, Akdoğan ve Vadili köylerini ziyaret ederek, Ulusal Birlik Partililer ile buluştu.

UBP Milletvekili UBP Genel Başkan Adayı Sucuoğlu, yaptığı konuşmada Ulusal Birlik Partisi içinde gençlere ve kadınlara daha fazla söz hakkı verilmesi için çalışacağını kaydetti. Partinin birlik ve bütünlüğünün önemine ve önceliğine dikkat çeken Sucuoğlu, en köklü ve güçlü parti olan Ulusal Birlik Partisi’ni iktidara tek başına hep birlikte taşıyacaklarını söyledi.

Sucuoğlu, ekonomik örgütlerle işbirliği içinde ülke ekonomisinin planlaması için çalışacağını belirterek; İsraf ve tüketim ekonomisi yerine, yapılacak olan ekonomik atılımlar ile, altı ay ile bir yıl yıl içinde; üretimde katma değeri yüksek ürünlerin üretimine, ihracatına ve kalkınmaya geçileceğine inandığını ifade etti.

Öte yandan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Faiz Sucuoğlu, son günlerde kamuoyunu meşgul eden olaylara ilişkin açıklama yaparak, “Son yaşanan gelişmelerin faturasının şahsına mal edilmeye çalışıldığını, ancak buna ne kendisinin ne de halkın izin vereceğini söyledi.

UBP Genel Başkan Adayı Sucuoğlu’nun basın bürosu tarafından yapılan açıklamada, Sucuoğlu’nun şu ifadelerine yer verildi:

“Son günlerde kamuoyunu üzücü bir şekilde meşgul eden olaylarla ilgili açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Halkıma hizmet amacı ile çıktığım siyasi hayatımda, geleceğe onurlu, dürüst ve şerefli bir isim bırakabilmeyi en önemli prensip olarak benimsedim. Bugüne kadar herhangi bir şekilde adımın bu prensibime aykırı olarak anılmasına fırsat verecek eylemlerde bulunmadım ve bulunmayacağım. Kat'i surette vurgu yapmak istediğim konu, son yaşanan gelişmelerin faturasının şahsıma mal edilmeye çalışılmasıdır. Buna ne ben ne de halkımız izin vermez” ifadelerine yer verildi.

“Parti başkanlığı yarışında rakiplerimle ancak siyasi boyutta, fikirler düzeyinde yarışırım. Siyaset dışında, özellikle de halkımızın manevi değerlerine ve aile kurumuna zarar verecek bir durum içinde olmam söz konusu değildir” diyen Sucuoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu sebeple gerçeklerin çarpıtılması için çaba gösterenlerin uğraşlarının boşa çıkacağı ortadadır. Temiz siyaset diyerek çıktığımız bu yolda adımızı bu kirli işlerin içine çekmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Bu tarz kirli işler bizim politikalarımız içinde yer alamaz.”

