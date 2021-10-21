Bu Memleket Bizim Platformu, yaşanan gelişmeleri protesto etti, Sarayönü Meydanı’na yürüyüş düzenledi. Eylemde halka, 13 Kasım’da İnönü Meydanı’nda toplanma çağrısı yapıldı

Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP), yaşanan son siyasi ve ekonomik gelişmeleri protesto etmek amacıyla Lefkoşa’da eylem yaptı. Eylemde, halka, 13 Kasım’da İnönü Meydanı’nda toplanma çağrısı yapıldı.Kuğulu Park’ta toplanan eylemciler, Sarayönü Meydanı’ndaki Dikilitaş Anıtı’na yürüdü. Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Koral Aşam, Dikilitaş önünde yaptığı açıklamada, “Bu yalnızca burada kalmayacak. Bu kavga büyüyecek” dedi. Bunun bir başlangıç olduğunu dile getiren Aşam, mücadelenin, 13 Kasım’da İnönü Meydanı’na taşınacağını ve halkla birlikte taleplerin haykırılacağını söyledi.Ardından Bu Memleket Bizim Platformu adına hazırlanan basın açıklamasını Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Yönetim Kurulu üyesi Fatoş Anter okudu.Eşi, benzeri görülmemiş bir süreçten geçildiği belirtilen açıklamada, Kıbrıslı Türklerin yok sayıldığı, iradesinin ayaklar altına alındığı öne sürüldü.Ekonominin darmadağın olduğu ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi:“İstatistik Kurumu verilerine göre son bir yılda ekonomi yüzde 16,2 oranında daraldı, fert başına düşen milli gelir 12 bin 649 dolardan, 10 bin 55 dolara inerek, 2005 seviyesine geriledi. Halkımız son bir yılda yüzde 21 oranında fakirleşti. Bankalara olan toplam borç yüzde 42 oranında arttı.”TL’nin astronomik bir hızla gerilediği, alım gücünün düştüğü belirtilen açıklamada, yokluk ve yoksulluğun giderek derinleştiği ifade edilerek, “Kasaptan 10 TL’lik kıyma, petrol istasyonlarından 15-20 TL’lik benzin alanların sayısı gittikçe artmaktadır” denildi.Küçük esnaf ve işletmelerin mükellefiyetlerini yerine getiremez, borç taksitlerini ödeyemez durumda, iflasla karşı karşıya kaldığı ifade edilen açıklamada, hükümetin vatandaşlık uygulamaları eleştirildi.Eğitim alanında telafisi mümkün olmayan yaralar açıldığı öne sürülen açıklamada, fırsat eşitsizliğinin giderek derinleştiği, kalabalık sınıflara çözüm bulunmadığı savunularak, “Uyduruk bir sistemle çocukların eğitim hakkı ve gelecekleri katledilmiştir” ifadelerine yer verildi. Sosyo-kültürel yapının değiştirilmeye çalışıldığı ileri sürülen açıklamada, “Sağlık ise tam fiyasko” iddiasında bulunuldu.