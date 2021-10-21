KTAMS, KHK’nın 2019’da ilan ettiği tebliğ ve icra memuru münhaliyle ilgili sınavın hala yapılmaması nedeniyle tüm kaza mahkemeleri tebliğ ve icra memurluklarında grev yaptı



KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun 2019’da ilan ettiği tebliğ ve icra memuru münhaliyle ilgili sınavı ne zaman yapacağının hala belli olmadığını kaydederek, bu konuda adım atılmazsa kaza mahkemelerinde dün başlattıkları grevi sürdüreceklerini belirtti.

Sendika tüm Kaza Mahkemeleri Tebliğ ve İcra Memurluklarında dün 08.00- 16.15 saatleri arasında grev yaptı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde dün sabah basın açıklaması yapan KTAMS Başkanı Bengihan, sonuç alınıncaya kadar mücadelelerine devam edeceklerini kaydetti.

15 Ekim’e kadar süre tanıdıkları yetkililerin bu konuda hiçbir adım atmadığını belirten Güven Bengihan, “Bizlerin gösterdiği sabrı ve iyi niyeti idare göstermiyor. Mahkeme yönetiminin bu konuda hiçbir suçu yoktur. Gerekli talebi yazdılar, sınav konularını gönderdiler, onlar da sınav tarihini bekliyor…Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı sınav tüzüğündeki değişiklikleri gerekçe göstererek tüm sınavları erteledi. Bu makul bir gerekçe değil” şeklinde konuştu. Sadece tebliğ ve icra memurluğu değil, 2015’ten beri birçok kadroda yüzlerce kişinin başvurduğu münhallerin de sınav tarihlerinin ilan edilmediğini kaydeden Bengihan, “Efendilerin keyfini bekliyoruz” dedi.



