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"Bu katiller aramızda olduğu sürece hiçbirimiz güvende değiliz"

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Dr. Sibel Siber, Girne'deki ölümlü trafik kazasıyla ilgili "Bu katiller aramızda olduğu sürece hiçbirimiz güvende değiliz" mesajı verdi

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"Bu katiller aramızda olduğu sürece hiçbirimiz güvende değiliz"
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Meclis Eski Başkanı, Eski Başbakan Dr. Sibel Siber, Girne'de önceki gün meydana gelen ölümlü trafik kazasıyla ilgili "Bu acının tarifi yok dedi.
 Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Siber, "Bu katiller aramızda olduğu sürece hiçbirimiz güvende değiliz" ifadelerini kullandı.
Sibel Siber'in paylaşımı şu şekilde:
"Hayatının baharında bir genç kızımız, Cihan Yüksel, kendi şehrinin kaldırımında yürürken öldürülüyor. Bir trafik katili tarafından yaşamı elinden alınıyor. Bu acının bu öfkenin tarifi yok! Bu katiller aramızda olduğu sürece hiçbirimiz güvende değiliz".

 
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