"Yasada tadilata gidilmeli"

Barolar Birliği Başkanı, Avukat Aslı Murat, trafik kazası ile ilgili "Ceza Yasası yeniden ele alınmalı" dedi

Barolar Birliği Başkanı, Avukat Aslı Murat, önceki gün Girne’de gerçekleşen ve 1 kişinin ölmesine 3 kişininse yaralanmasına sebebiyet veren trafik kazası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Murat, “Sadece cezalandırmanın veya ağır ceza vermenin, bu gibi fiillerin önlenmesi için yeterli olmadığını biliyorum” ifadelerini kullandı.

Murat, bu tip durumlar için yasada tadilata gidilmesi gerektiğini kaydetti.

Murat'ın tam paylaşımı şöyle:

“Kaza değil 'Cinayet' tartışması üzerine…

Ceza Yasası yeniden ele alınmalı…

Dün (önceki gün) Girne’de gerçekleşen “kaza”da, henüz 22 yaşında hayatını kaybeden Cihan, 2014 yılında henüz 26 yaşında kaybettiğimiz Asya’yı aklıma getirdi. İkisi de yaya iken, sorumsuz ve kural tanımaz kişilerce öldürüldüler. O dönemde de, bu bir cinayettir saptamaları yapıldı. Hukuk tekniği açısında yürütülen yoğun tartışmalar neticesinde yine de ceza yasasının “dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçundan yargılama yapıldı.

Bir hukukçu olarak, sadece cezalandırmanın veya ağır ceza vermenin, bu gibi fiillerin önlenmesi için yeterli olmadığını biliyorum. Ama suçun unsurları bağlamında yasada yapılacak bir tadilatla, mesela sürüş esnasında alkol veya uyuşturucu tesirinde olmak - telefon veya benzeri alet kullanmak - trafik kurallarına bariz şekilde aykırı davranmak (makas atmak, hız sınırını aşmak, ehliyetsiz olmak vb) gibi durumların dikkate alınarak ceza yasasına yeni suç tiplerinin eklenmesi, aslında kaza diye nitelenemeyecek halleri belirginleştirecektir. Ayrıca daha yüksek cezalar öngörmek de mümkün olacaktır. Bu yaklaşım, toplumun zihninde de bir değişikliğe kapı aralayabilir. Çünkü bazı olaylar tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesinde yaşanıyor ama bazıları bu sınırı katbekat aşıyor. Aradaki farkı yasal anlamda da belirginleştirmek gerekiyor."

