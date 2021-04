Acil Durum Hastanesi karantina hemşiresi Oğuz Köse: “Her gün vaka sayısında bir rekor kırılırken yüzleri salona, binleri meydana toplamak akıl karı değil”



Acil Durum Hastanesi karantina hemşirelerinden Oğuz Köse, önceki gün yapılan mitinge tepki göstererek, “Sizler bu kadar duyarsız olamazsınız!” dedi.

KKTC’de Covid-19 vakalarında yaşanan artışa dikkat çeken Köse “Her gün vaka sayısında bir rekor kırılırken yüzleri salona, binleri meydana toplamak pek akıl karı görülmüyor… Ölen ölür, kalan kalır govverdin gitsin… " dedi.

Oğuz Köse’nin açıklaması şöyle:

Ölen ölür, kalan kalır govverdin gitsin..

Öncelikle eski bir sendikacı olarak;

eylem, grev yapmak Anayasal bir haktır.

Buna normalde,

Hiç bir zaman itirazım olmaz hatta haklı bulduğum eylemlere desteğim de her zaman vardır.

Ama her gün vaka sayısında bir rekor kırılırken yüzleri salona, binleri meydana toplamak pek akıl karı görülmüyor.

Sadece pandemi bölümlerinde değil, Tüm sağlık kuruluşları da

Hastaneler de çalışan sağlıkçıların ağır çalışma saatleri altında ezilirken, sizler bu kadar duyarsız olamazsınız!!!

İlim dediniz, Bilim dediniz ama yaptığınız ilime de bilime de ters düşüyor, uyuşmuyor..

Eyer ki,

sizler bilim insanlarından ve veya sağlık çalışanlarından daha iyi biliyorsanız, biz sağlık çalışanları olarak pandemide ve sağlık kuruluşlarında neden ömrümüzü tüketiyoruz?

Hani anlarım Ülkemin yüzde 70’i aşısını yapar..

Hani anlarım Ülkemin yüzde 65-70’i hastalığı atlatıp sürü bağışıklığı sağlanır,

Hani anlarım bu hastalığın tedavisi bulunur ve hayat normale döner..

Ama hala daha bunların tek biri dahi gerçekleşmiş değildir,

Güney komsumuzda dokuz yüzlü rakamları görüp her gün insanlar hayatını kaybederken 2 haftalık kapanma kararı alınmışken,

Anavatan Türkiye nüfusa göre vaka artışında dünyada birinci sıraya gelmiş ve günlük ölüm oranları 350-400 arasına ulaşmışken,

Bizim insanlarımız bu cesareti nereden buluyor?

iktidarı da, muhalefeti de Ekonomik anlamda Ülkemizin bir kapanmayı daha kaldıramayacağını söylüyor.

Ekonomik anlamda herkes iflasın eşiğine geldiği şu zamanda ve hatta bir çok asgari ücretli, sosyal yardımlarla ayakta durabiliyorken,

Sağcısı ve solcusuyla bu yaptığınız sivil toplum örgütlerine ve siyasilere yakışıyor mu?

Yarın bu toplanmalarla ülke kapanmaya giderse bunun hesabını kim ödeyecek?

Tüm siyasi partilere ve sivil toplum örgütlerine sesleniyorum..

Bilim ve İlim insanlarından daha iyi biliyoruz, bize bir şey olmaz,

ölen ölür kalanı bizdendir diyorsanız..

O zaman kimse canını yemesin,

govverdin gitsin.

Ölen ölür, kalan kalır,

Bizler de tedavisi olmayan bir hastalık karşısında Donkişot gibi mücadele etmeyiz.

Herkes başının çaresine baksın deriz..

Ne dersiniz olur mu?”