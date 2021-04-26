Tatar ve Akıncı atışması

Akıncı, Tatar için “Cenevre’de Ankara’nın papağanı olacak” dedi. Akıncı’ya yanıt veren Tatar ise “Sen Crans Montana’da haritayı verirken kimin papağanıydın acaba?” diye sordu





Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayrı resmi toplantısına ilişkin değerlendirmeler yapan 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Tatar’ın "Türkiye’nin gölgesi olduğunu" söyleyerek “Cenevre’de Ankara’nın papağanı olacak şekilde davranış sergileyecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, Mustafa Akıncı’nın ‘Tatar Cenevre’de Ankara’nın papağanı olacak’ sözlerine tepki gösterdi. Tatar, “Sen Crans Montana’da haritayı verirken kimin papağanıydın acaba?” diye sordu.

Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamalarını kınadığını söyleyen Tatar, kendisinin Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Akıncı’nın verdiğin haritayı bulamadığını söyleyerek, “sen gidip de Rum’a harita verirken kimin papağanıydın acaba” diye sordu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, “Bir harita verdiler, nerede bu harita” sözlerine, Akıncı döneminin müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu’ndan yanıt geldi.

Cumhurbaşkanlığı eski müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu şu paylaşımı yaptı:

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bugün basında yer alan şöyle bir açıklaması var: “Bir harita verdiler. Nerede bu harita. Ben cumhurbaşkanıyım bu haritayı bulamadım. Akıncı’ya sorun bakalım nerededir bu harita. Bu haritayı çok merak ediyorum. Sen gidip harita veriyorsun ben bu haritayı bulamıyorum.”

Bu haritayı Sayın Tatar’ın müsteşarına bizzat ben teslim ettim.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı olarak görevimi tamamlayıp Sayın Okan Donangil’e devrederken, konunun hassasiyeti nedeniyle haritayı, ne olduğunu belirterek kapalı bir zarf içinde şahsen verdim.

Bu arada devletin devamlılığı ilkesi gereği, Crans Montana dahil olmak üzere Sayın Akıncı dönemine ait tüm tutanaklarla belgeler de eksiksiz biçimde Cumhurbaşkanlığı arşivine kaydedilmiştir."”

Öte yandan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise sosyal medya hesabından Akıncı’nın bu sözlerine tepki gösterdi.

Ertuğruloğlu açıklamasında, Mustafa Akıncı’nın “terbiye sınırlarını aştığını” söyleyerek, “eski dahi olsa, bir Cumhurbaşkanına hiç yakışmayan böylesi bir söylem sahibi Akıncı’ya sormak gerekir: Sen acaba kimin papağanısın?” diye sordu.

