“Bu kabineden hiçbir hayır gelmez”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu yöntemle göreve gelen kabineden hiçbir hayır gelmeyeceğini vurguladı



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, göreve geldiği yöntemden dolayı kabineden hiçbir hayır gelmeyeceğini savunarak, tuhaflık olarak değerlendirdiği yaşananların dünyanın hiçbir yerinde görülemeyeceğini kaydetti.

Kurulan hükümetin meşruiyet sorununun olduğunu ileri süren Erhürman, “meşru olmayan” bir hükümete nasıl muhalefet yapılırsa, öyle muhalefet yapacaklarını kaydetti.

UBP-DP-YDP hükümetinin zaten hazırda olduğunu ifade ederek, “Bu bir oyunsa, bunun bir kazananı yoktur” diyen Erhürman, “Burada UBP kaybetti. Kıbrıs Türk siyasi tarihinde çok önemli bir kayıp yaşıyoruz. Sandalye oyunu gibi bu işler” diye konuştu.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun, Sunat Atun’u görevden ‘aldıramadığını’ iddia eden Erhürman, Olgun Amcaoğlu’nun Maliye Bakanlığı’ndaki kısa görev süresince yaptığı eleştirileri anımsattı.

Erhürman, “Olgun Amcaoğlu, KIBTEK’teki sorunlar mali değil, idaridir demişti. Zam yapılması ekonomik akla aykırıdır dedi. Yakıt değişim ücreti suçtur dedi. Hukuka aykırıdır bu yapılan demişti. Bizim söylediklerimizin bir buçuk kat fazlasını eleştirdi. Şimdi Olgun Bey de Sunat Bey de kabinede” diye konuştu.

Kurulan hükümetten hiçbir ‘hayır’ beklemediğini kaydeden Erhürman, bu yöntemle göreve gelen kabineden hayır gelmeyeceğini savundu.

UBP Genel Başkanı’nın, Sunat Atun’u görevden alamadığı için istifa etmek zorunda kaldığını, tüm bunlara rağmen Sucuoğlu’nun hâlâ parti başkanıyken Sunat Atun’un kabineye girdiğini ifade eden Erhürman, böyle bir tuhaflığın hiçbir yerde görülemeyeceği görüşünü ifade etti.

Hiçbir UBP’linin de yaşananları normal karşılamadığını savunan Erhürman, UBP’ye oy veren insanların da yaşananları kabul edemediğini dile getirdi.

“Faiz Bey’in, kurultay iradesine sahip çıkmak gibi meselesi olmadığını” iddia eden Erhürman, “Kişisel bir inat ettim sonra geri çekildim diyor. Siz kurultayınızın iradesine sahip çıkmadınız. Size oy verenlerin iradesine sahip çıkmadınız” dedi.

Kurulan hükümetin meşruiyet sorunu olduğunu savunan Erhürman, kurulan hükümetin gerekçesinin de demokratik bir gerekçe olmadığını kaydetti.

Hükümet oldukları dönemde kabine listesine Türkiye ile paylaşmanın akıllarına bile gelmediğini dile getiren Erhürman, “Normal prosedürde aklınıza gelir mi? Bizden sonra Sayın Ersin Tatar ile başladı kabine listeleri elçiliğe gönderiliyor. Sürekli olarak UBP milletvekilleri orası üzerinden buradaki siyaseti dizayn etmeye çalışıyor” diye konuştu.

