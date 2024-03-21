HP lideri Özersay: "Ünal bey yeni bir kavram üretmiş! ‘meşru olmayan diploma edinme’, gayrimeşru diploma! Ha yani bu diplomaları almak yasal ama meşru değil öyle mi? Siz söylemekten çekiniyorsanız biz sizin yerinize söyleyelim: Bu şekilde diploma almak hem hukuksuzluktur hem de ahlaksızlıktır"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ünal Üstel’in “meşru olmayan diploma edinme” sözüyle yeni bir kavram ürettiğine dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özersay, “Ha yani bu diplomaları almak yasal ama meşru değil öyle mi? ” dedi. Kudret Özersay’ın paylaşımı şöyle:

"Ünal bey açıklama yapıp yeni bir kavram üretmiş! ‘meşru olmayan diploma edinme’, gayrimeşru diploma!!!. Ha yani bu diplomaları almak yasal ama meşru değil öyle mi? Siz söylemekten çekiniyorsanız biz sizin yerinize söyleyelim: Bu şekilde diploma almak hem hukuksuzluktur hem de ahlaksızlıktır! Hem sahte diploma hazırlanmasını yani suçu teşvik etmektir, suça ortak olmaktır hem de yıllarca sabahlara kadar okuyan, sınavlara giren, stres çeken, emek eden binlerce insanın emeğine saygısızlıktır, haksızlıktır! Gayrimeşru olan bir şey varsa o da hükümetin kendisidir, çünkü halk iradesi yok sayılarak kurulmuştur. Boşa değil son iki yıldır gayrimeşru hükümet dememiz... Ünal beye açıklamalarını bu şekilde yazıp yeni kavramlar türetmeye çalışanlar sadece Ünal beyi değil kendi kendilerini de kandırıyorlar... Bu halk bunu yutmaz! Ünal bey açıklama yapıp yeni bir kavram üretmiş! ‘meşru olmayan diploma edinme’, gayrimeşru diploma! Ha yani bu diplomaları almak yasal ama meşru değil öyle mi? Siz söylemekten çekiniyorsanız biz sizin yerinize söyleyelim: Bu şekilde diploma almak hem hukuksuzluktur hem de ahlaksızlıktır! Hem sahte diploma hazırlanmasını yani suçu teşvik etmektir, suça ortak olmaktır hem de yıllarca sabahlara kadar okuyan, sınavlara giren, stres çeken, emek eden binlerce insanın emeğine saygısızlıktır, haksızlıktır!” Gayrimeşru olan bir şey varsa o da hükümetin kendisidir, çünkü halk iradesi yok sayılarak kurulmuştur. Boşa değil son iki yıldır gayrimeşru hükümet dememiz...Ünal beye açıklamalarını bu şekilde yazıp yeni kavramlar türetmeye çalışanlar sadece Ünal beyi değil kendi kendilerini de kandırıyorlar... Bu halk bunu yutmaz!”

