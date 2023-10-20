KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Yeni Erenköy Lisesi’ndeki konteyner sınıfların çamur içinde kalmasına dikkat çekerek “Altına beton dökmekle sorunlar çözülür mü? Çocuklar dışarı çıkınca nerede oynayacaklar, nasıl geçip gidecekler bu sınıflara? Bu görüntülerden utanıyorum” dedi

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Mayıs TV’de yayınlanan Meltem Sakin ile “Gazete Sohbetleri “programında Yeni Erenköy Lisesi’ne ait konteyner sınıfların çamur içinde kalmasını değerlendirdi.

KTÖS Genel Sekreteri Maviş, “Filistin’de savaş var, okullar hastaneler yıkılıyor, kayıplara içimiz yanıyor, bizde ise normal koşullarda konteyner sınıflar çamur içinde, öğrencilere bu ortam reva görülmemeliydi” dedi.

Yeni Erenköy Lisesinin binalarının kullanılamayacağının bilindiğini söyleyen Maviş, yaz aylarında konteynerleri yerleştirirken çevresinin de bordür taşlarıyla düzenlenmesi gerektiğini, birkaç okulda bunun örneği olduğunu söyledi.

Maviş, okulların açılmasının üstünden bir ay geçtiğini söyleyerek, “Yağmurların geleceğini bilmiyor muyduk” dedi. “Bu çocuklar o çamurlara basıp sınıflara nasıl girecekler?” diye soran Maviş, görüntüye bakıldığında bu sınıflara ulaşılamadığının ortada olduğunu söyledi.

Maviş, “Eğitim Bakanı bu ortamda eğitim yapılabileceğini iddia ediyorsa buyursun kendi gitsin, bakanlığını konteyner sınıflara taşısın, bürokratlar da burada çalışsın bakalım oluyor mu olmuyor mu” dedi. KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, imkanların sınırlı olsa da, önceliklerin ihtiyaçlara göre belirlenmediğini söyleyerek, güçlendirme isteyen 124 okulda 345 binanın olduğunu ve bunların en az 20 tanesi öncelikli durumda olduğunu belirtti. Maviş, Yeni Erenköy Lisesinin de bunlardan biri olduğuna dikkat çekerek, lisenin baştan yapılması gerektiğini ve ciddi bir maliyetinin söz konusu olduğunu kod farkları olan bir bölgede ciddi bir betonarme ve çeliğin kullanılmasıyla yeniden inşa edilmesi gereken bir okul konumunda olduğunu vurguladı. Alt yapının niye hazırlanmadığını soran Maviş “Altına beton dökmekle sorunlar çözülür mü, çocuklar dışarı çıkınca nerede oynayacaklar, nasıl geçip gidecekler bu sınıflara? Bu görüntülerden utanıyorum” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, geçtiğimiz hafta Alasya İlkokulu’nun içerisinde kanalizasyonun patladığını nedenin ise oradan geçen Mağusa’nın kanalizasyon hatlarında bir tanesinin olması sebebi ile okulu kanalizasyon bastığını ve bir buçuk gün okulda kokudan eğitim yapılamadığını açıkladı. Maviş, eğitimin sadece dört duvar arasında yapılan bir bilimsel faaliyet olmadığını, eğitimin ortamı, ışığı, çevre düzenlemesinin de önemli olduğunu sadece sınıf içerisinde bir sandalyede oturmakla olamayacağını, eğitimin devam etmesiyle ilgili, verimlilik ve sürdürülebilirliğin birçok unsurunun söz konusu olduğunu söyledi.

Yenierenköy ve Karpaz halkına seslenen Maviş, “Çocuklara reva görülen bu” dedi. Maviş, yağmurların bitmeyeceğini devam edeceğini, önemli olanın çözüm bulmak olduğunu söyledi. Maviş, çözüm bulunabilecek kaynağın var olduğunu, komiteye gittiklerini fonda hatırı sayılır bir kaynağın biriktiğini, 17 okulun şartnamelerini görebildiklerini, fakat 17 okulun 5’i için ihaleye çıkıldığını söyledi. Maviş, bu okula konteyner konulacağını, kendi binasında eğitim yapılamayacağının bilindiğini, gerekenin yapılması gerektiğini söyledi. Maviş, “Eğitim Bakanının kendi bölgesi Karpaz’da ilk yağmurlarda okulda görüntülere baktığımızda öğretmen mi suçlu yönetim mi suçlu Sendika mı suçlu?” diye sordu. KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, hep söyledikleri gibi öğretmenlerin inisiyatif aldığını, Sendikaların inisiyatif aldığını vurgulayarak “Bakanlık bu işin neresinde görüyoruz ki bakanlık bu işin bir yerinde yok” dedi.

