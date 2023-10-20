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Enflasyonda uçurum fark

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Kuzey’de yıllık enflasyon yüzde 81.22, Güney’de ise yüzde 4.3

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Enflasyonda uçurum fark
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Güney Kıbrıs’taki yıllık enflasyon oranı eylül ayında, ağustos ayına göre artış gösterdi.
Güney’de yayımlanan Politis gazetesi Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ta Ağustos 2023’te yüzde 3.1 olan yıllık enflasyon oranının, Eylül 2023’te yüzde 4.3’e yükseldiğini yazdı.
Gazete, Euro bölgesinde yüzde 5.2 olan Ağustos ayındaki yıllık enflasyonun, Eylül ayında ise yüzde 4.3’e düştüğünü belirtti.
Öte yandan KKTC’de 2023 yılında 9 aylık hayat pahalılığı yüzde 63.64 olurken, yıllık enflasyon ise yüzde 81.22 olarak gerçekleştiği açıklanmıştı.
 
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