Bağımlı hastaların tedavi masraflarının karşılanmasını içeren protokolün yenilenmemesi gerekçesiyle bir süredir eylemlerde bulunan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları, dün yine Sağlık Bakanlığı önündeydi

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları, Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında KKTC vatandaşı bağımlı hastaların tedavi masraflarının yüzde 80’inin karşılandığı protokolün yenilenmemesi gerekçesiyle başlattıkları eylemlere dün de devam etti.Daha önce Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık önünde yapılan eylemlerin üçüncüsü Sağlık Bakanlığı önünde yapıldı. Eyleme, hastalar da katıldı.Eyleme, diğer eylemlerde olduğu gibi, “Kazık” getirildi, davul da çalındı.Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı eylemde yaptığı konuşmada, 3’üncü kez eylem yaptıklarını hatırlatarak, yalnızca Pembe Köşk için mücadele etmediklerini belirtti.“Sağlıkta her şeyin yolunda olduğu” söylemini eleştiren Mehmet Çakıcı, şova yönelik icraatlar yapıldığını öne sürdü.Mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade eden Çakıcı, bunun siyasete çekilmemesini istedi ve “Önemli olan halka ve hastanelere hizmettir” şeklinde konuştu.Pembe Köşk çalışanları ve hastaları olarak kimseden korkmadıklarını belirten Mehmet Çakıcı, “Hastalarımız ne olacak, nerede tedavi görecek” sorusunu sordu.Sağlık sektöründeki sendika ve dernek yetkililerinin açıklamalarına işaret eden Çakıcı, “Parti bayrağı yoktur burada” diyerek, siyaset yapmadığını söyledi. Mehmet Çakıcı, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin açıklamalarını da eleştirdi.Eroin bağımlılığı tedavisinde kullanılan bir ilaçtan bahseden Çakıcı, bu ilacı Pembe Köşk dışında kullanmadıklarını, ilacı dışarıya vermediklerini kaydetti. 4 yılda tedavi için bu ilaçtan 30 kutu harcadıklarını dile getiren Çakıcı, devletten ayda 200-300 kutu çıktığını iddia etti. Çakıcı, “Esas uyuşturucu tedarikçisi kimdir” diye sordu.İlaç kuruluna durumu aktardığını anlatan Mehmet Çakıcı, “Büyük bir ticaret var, hap satışı var, hastalar hem hapları içiyorlar, hem satıyorlar” dediğini ve uyarıda bulunduğunu söyledi.Bu uyarısı sonrasında Pembe Köşk’ün işlerinin zorlaşmaya başladığını savunan Çakıcı, hastaların kurullarının engellendiğini ve hastaların üzerinden kendine saldırıldığını ileri sürdü.Hastaneyi kapatacak duruma gelmek istemediklerini dile getiren Çakıcı, “Bize zarar vermeye çalıştığınızda hastalara zarar veriyorsunuz” ifadelerini kullandı.12 Ocak’ta protokol bittikten sonra hastaların ne olacağını soran Mehmet Çakıcı, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun konuyla “ilgileneceğini” söylemesine rağmen bir şey yapılmadığını öne sürdü.“12 Ocak’tan sonra bağımlılar Allah’a emanet” diyen Çakıcı, gelecek hafta Başbakanlığın önünde olacağını açıkladı.Çakıcı’nın ardından Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nde tedavi gören hastalar da söz alarak, yaşadıklarını anlattı.