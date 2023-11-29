Hükümete çağrı yapan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, sürekli oto galeriler açıldığını ve son model lüks arabalar geldiğini ifade ederek, “Bu arabaları kim alıyor?” diye sordu. “Devlet var olmak isterse vergilerini adaletli bir şekilde toplayacak” diyen Serdaroğlu, devlet gelirlerini artıramıyorsa, giderlerinin her zaman tartışılacağını kaydetti.
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