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“İhmal varsa üzerini kapatmam”

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Bakan Gardiyanoğlu, sahte reçete konusuna dikkat çekerek “Sosyal Sigortalarda da bir ihmal varsa bakan olarak ne geri adım atarım, ne üzerini kapatırım, sonuna kadar da bu olayın üzerine giderim” dedi

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“İhmal varsa üzerini kapatmam”
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Sosyal Sigortaların sonuna kadar denetlemeye açık olduğunu belirterek, “Sosyal Sigortalarda da bir ihmal varsa bakan olarak ne geri adım atarım, ne üzerini kapatırım, sonuna kadar da bu olayın üzerine giderim” dedi.
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin, önceki gün “reçete yolsuzluğu” hakkında Sosyal Sigortalar Dairesi’ni denetlemesi için Sayıştay Başkanlığı’na başvuruda bulunduğunu hatırlatan Gardiyanoğlu, hiçbir zaman denetlemeden kaçan biri olmadığını vurguladı.
“Sanki biz bakanlıkça bu denetlemenin üzerini kapatırmışız gibi bir hava estirilmeye çalışılıyor” diyen Gardiyanoğlu, tam tersine ilk günden kendi iç denetlemeleri başlattıklarını kaydetti.
Polis, Sayıştay Başkanlığı veya başka denetleyecek olan yerler de varsa Sosyal Sigortaların sonuna kadar denetlemeye açık olduğunun altını çizen Bakan Gardiyanoğlu, “Bu konuda herhangi ihmali olan biri de varsa yasalar önünde doktor ve eczacılarda ne ise aynı uygulama onlarda da olsun… Bu konuda içim gayet rahattır. Kapılarımız tüm denetlemelere açıktır” dedi.
Bakan Gardiyanoğlu, gelecek hafta başı konuyla ilgili geniş bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. 2001’den bugüne kadar idare meclisinin aldığı kararlar ve idarecilerin veya eski Sosyal Sigorta Müdürlerinin gerek Tabipler Birliği gerekse Eczacılar Birliği ile olan yazışmalarını arşivden toplamaya başladıklarını ifade eden Gardiyanoğlu, bununla ilgili idari meclis üyeleriyle birlikte basına geniş toplantı davetinin yapılacağını söyledi.
“Ben de her şey şeffaftır, ben de ağzımdan laf bir kere çıkar” diyen Bakan Gardiyanoğlu, bu süreçte geri adım atmayacağı ve sonuna kadar gideceğini söylediği gibi Sosyal Sigortalarda da bir ihmal varsa Bakan olarak ne geri adım atacağını, ne üzerini kapatacağını, sonuna kadar da bu olayın üzerine gideceğini vurguladı.
“Herkesin içi rahat olsun” diyen Gardiyanoğlu, Sosyal Sigortalarla ilgili çalışmalarının ise 1 Aralık itibarı ile tamamlanacağını söyledi.
 
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