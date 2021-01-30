Böyle rehavet olmaz

Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen dün yine yollarda birçok araç seyretti, bazı vatandaşlar meydanlara gitti, kimileri büfelere gidip tost yedi

Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen dün yine yollarda birçok aracın olduğu görüldü.Söz konusu araç sürücülerinin ne kadarının izinli olduğu ya da elzem sektörlerde görev yaptığı merak konusu oldu.Lefkoşa’da ise yasak olmasına rağmen bazı vatandaşların sokakta gezdiği ya da banklarda oturduğu görüldü.Özellikle İnönü Meydanı’nda bazı vatandaşların bankta oturduğu, sohbet ettiği dikkat çekti. Yine Lefkoşa’da bazı büfelerin de yasak olmasına rağmen açık olduğu görüldü. Bazı büfelerde tost satışı devam etti, kimi vatandaş büfelere gidip tost yedi.Yine bazı çocukların ise Lefkoşa’da caddelerde gezmesi dikkat çekti.Lefkoşa İnönü Meydanı’nda dün bazı vatandaşlar banklarda oturup sohbet etti==================================Bazı büfelerde tost satışı devam etti, kimi vatandaş büfelere gidip tost yedi=============================Bazı çocuklar ve vatandaşlar Girne Kapısı’nda gezdi=======================İhtiyat Sandığı önünde sosyal mesafe unutuldu