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Böyle önlem görülmedi

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Mağusa Sanayi Bölgesi’ndeki kırık drenaj çukurlarına düşülmemesi için alınan önlem akıllara durgunluk veriyor

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Böyle önlem görülmedi
 
Mağusa Organize Sanayi Bölgesi’nde sorunlar yıllardan beri kangrenleşmiş durumda. Yol ve çöp sorununun yanında, bölgede drenaj çukurlarının tümünün ızgara kapakları kırılırken, yıllardan beri tehlike yaratan sorun için hiçbir çözüm üretilmedi.
Kıbrıspostası’na göre drenaj çukurlarının kırılan ızgara kapakları nedeni ile yol kenarlarında açık vaziyetteki çukurlar tehlike saçarken, çukurlara düşülmemesi için alınan çağ dışı önlemler ise “bu kadarı da olmaz” dedirtiyor.
Yıllardan beri devam eden sorun için, açık drenajların fark edilip içine düşülmemesi için drenaj çukurlarının içine yerden yüksek inşaat demiri dikilip demirlerin üzerine ise yine fark edilmesini sağlamak amacı ile şeritler bağlanmış durumda.
Sanayi bölgesinde tehlike saçan bir tek açık drenaj çukurları değil elbette. Kaldırım üzerlerinde bulunan ve hiçbir önlemi olmayan çok sayıda ağzı açık ve derin çukurlar da bulunuyor.
Sanayinin genelinde ise yine yıllardan beri hiçbir çözüm üretilmeyen yol sorunu başını alıp gitmiş durumda. Adeta köstebek yuvasına dönen yollarda, her yağmurdan sonra çukurlar daha da derinleşiyor. Bazı sokaklarda ise işlevini yitirmiş asfalt adeta tarla yoluna dönmüş durumda.  


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