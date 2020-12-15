Lions Garden’da olaylı gece

Mağusa’da Lions Garden isimli eğlence mekanında çıkan kavgada Emin Şenyiğit’in burnuna kafa atarak kırılmasına neden olan Muhammet Emin Acar tutuklandı



Gazimağusa’da bir eğlence yerinde önceki sabah erken saatlerde çıkan tartışmada iki kişinin yaralandı ve bir araca da kasti hasar verildi.

Olay saat 04.00 sıralarında, Gazimağusa’daki Lions Garden isimli eğlence mekanında meydana geldi.

23 yaşındaki Muhammet Emin Acar, aralarında çıkan tartışma sonucu 17 yaşındaki Emin Şenyiğit’in yüzüne kafa vurarak burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Bunun ardından 24 yaşındaki Hasan Gürkay, olaya taraf olup, Muhammet Emin Acar ile arasında çıkan kavga sırasında ise tasarrufunda bulunan içki şişesini M.E.A.’nın başına vurarak Muhammet Emin Acar yaraladı.

Hasan Gürkay, olayın ardından dışarı çıkarak eğlence yerinin park alanı içerisinde bulunan Muhammet Emin Acar’ın kullanımındaki aracın ön camına taş atıp kırarak araçta kasti hasara yol açtı.

Polis, Acar’ı tutuklarken Gürkay ise aranıyor

Mağusa’da faaliyet gösteren Lions Garden isimli eğlence mekanında önceki akşam çıkan kavgayı ayırmak için müdahale etmek isteyen Emin Şenyiğit’in burnuna kafa atarak burun kemiğinin kırılmasına neden olan Muhammet Emin Acar tutuklandı.

Acar tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, zanlının 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 75’er bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile zanlı Acar’ın tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Hasan Tanyeli, 13 Aralık 2020 tarihinde saat 04:00’te Mağusa’da faaliyet gösteren “Lions Garden” isimli eğlence mekanında müşteri olarak bulunan Hasan Gürkay’ın bir taraf olup kendisine laf söylediği gerekçesiyle tartıştığı, diğer bir taraf olan zanlı Muhammet Emin Acar ile birbirlerine kasten ve kanunsuz olarak elleri ile vurmak suretiyle kavga ettiklerini açıkladı.

Kavga esnasında Hasan Gürkay’ın olay yerinde bulduğu cam içki şişesini tasarrufuna kanunsuz olarak geçirerek zanlı Acar’ın kafasının arka kısmına vurup yaraladığını kaydeden Tanyeli, kavga devam ederken Hasan Gürkay’ın arkadaşı olan müşteki Emin Şenyiğit’in ise olaya müdahale etmek istemesi üzerine zanlı Acar’ın, Şenyiğit’in burnuna kafasıyla vurmak suretiyle burnunun kırılmasına neden olarak vahim bedensel zarara uğrattığını açıkladı.

Zanlının 13 Aralık 2020 tarihinde tutuklandığını söyleyen Tanyeli, zanlının gönüllü ifade vererek işlediği suçları kabul ettiğini belirtti. Hasan Gürkay’ın arandığını belirten Tanyeli, zanlı Muhammet Emin Acar hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

