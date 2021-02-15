Böyle limon görülmedi

Taşkent Doğa Parkı’ndaki yediveren ağacında yetişen 2 kilo 192 gramlık dev limon açık artırmayla satılıyor

Taşkent Doğa Parkı’ndaki yediveren ağacında 2 kilo 192 gram ağırlığında bir limon yetişti.Rekor olarak nitelendirilen dev limon, bu akşam açık arttırma yöntemiyle satılacak.Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklama şöyle:“DoğaPark tarafından üretilen ve adada bugüne kadar kayıt altına alınmış en büyük limon olma özelliğini taşıyan 2192gram (2.2kg) rekor ağırlığındaki bu limon tüm geliri yaban hayat yararına kullanılmak üzerine facebook'da 'yorumda açık arttırma yöntemi' ile satışa koyulmuştur.Ağaç: Jumbo Limon (Dev Yediveren). Limon kalın kabuklu, çok asitli olmayan bir limon türüdür.Ağırlık: 2192gr (Yaklaşık 25 normal limon ağırlığında)Kesilme Tarihi: 13 Şubat 2021Açık arttırma bu yayınla başlamış olup 15 Şubat 2021 gece 24:00'da yorumlarda en yüksek teklifi veren kişiye satış gerçekleşecektir.Sadece bu orjinal yayının altında yorumlara yazılan teklifler dikkate alınacaktır. Paylaşım yapabilirsiniz fakat paylaşımın altına yapılacak teklifler kabul edilmez.Minimum teklif 100TLdir. Lütfen sadece ciddi alıcılar teklif yapsın.Limonun her açıdan çekilmiş görüntüsü ektedir.Önemli Not: Normal limon kıyas amaçlı konulmuştur ve satışa dahil değildir.