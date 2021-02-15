Anamın karnından çıktığımdan bugüne çobanım

hamitköylü çoban Kamil Moda, nam-ı değer Garagandi, hayatını hayvanlarına adadığını “Anamın karnından çıktığım günden bu yana çobanım” sözleriyle anlatıyor



Hamitköylü çoban Kamil Moda, nam-ı değer Garagandi, hayatını hayvanlarına adadı. 61 yaşında olan ve köylülerin gerçek isminden çok Garagandi olarak seslendiği Kamil Moda, gün boyu Hamitköy ovalarında koyunlarını ve keçilerini otlatıyor.

Eşeğinin üzerinde gün boyu davarını gezdirip besleyen Kamil Moda'nın en büyük yardımcıları ise köpekleri oluyor.

“Anamın karnından çıktığım günden bu yana çobanım” diyen Garagandi, 61 yıldır çoban olarak hayatını kazandığını söyledi.

Hayvanlarla uğraşmaktan mutlu olduğunu ve çobanlığı severek yaptığını belirten Garagandi, bu kış yaşanan kuraklığın ise kendisini endişelendirdiğini sözlerine ekledi. Bir an önce yağmur yağmasını dileyen Kamil Moda, devletin de üretim yapan yabancıya destek olması gerektiğine vurgu yaptı.

