“Böyle bir ifşaat, bugüne kadar örtbas edildi”

Vakıflar İdaresi, Baf’ta Kıbrıs Türk Malları Birimi’nin, Baf kazasında 51 Kıbrıs Türk Mezarlığı ve 34 caminin bulunduğu yönündeki açıklamasını “şaşırtıcı ve ilginç” olarak niteledi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF), Baf’ta Kıbrıs Türk Malları Biriminin, Baf kazasında 51 Kıbrıs Türk Mezarlığının tespit edildiğini; buna ilaveten 34 caminin bulunduğunu; 5 caminin ise eski eser kapsamına alındığına ilişkin Filelefteros gazetesinde yayımlanan haberi “şaşırtıcı ve ilginç” olarak niteledi.

34 caminin bugüne kadar kayıtlarda görülmemesi veya bilinmemesinin mümkün olmadığını vurgulayan Vakıflar İdaresi, “Böyle bir ifşaat, bugüne kadar örtbas edilmiş bulunan tarihi bir gerçeğin şuursuzca ortaya atılmasından öte bir anlam taşımamaktadır.” açıklamasında bulundu.

Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk Malları Biriminin, tarihsel süreç içerisinde yitirilmiş bulunan Türk Vakıf mallarının birer birer tespitini yapması; yıkılan mescitlerimizin ve eğitim yuvalarımızın kimler tarafından nasıl harap edilerek ortadan kaldırılmış olduğunu açıkça ortaya koyması ve dünya kamuoyunu bilinçlendirmesi daha isabetli olacaktır” denildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, “Baf’ta ortaya çıkarılan Türk vakıfları”yla ilgili açıklama yaptı.

Kıbrıs'ta tarihsel süreçte hukuki temele sahip, anayasal tescille bugüne kadar koruma altında olan Kıbrıs Türk Vakıflarının günümüze gelinceye kadar maruz kaldığı hukuk dışı müdahalelerle mağdur edildiğinin apaçık ortada olduğunun vurgulandığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Fileleftheros gazetesinde Baf’taki Kıbrıslı Türk varlıklarına ilişkin haber değerlendirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Güney Kıbrıs Rum kesiminde oluşturulmuş bulunan ve Kıbrıs Türk Vakıflarını kontrolü altına alan Komitenin Türk Vakıflarının tarihi süreçte uğradığı haksızlıkları göz ardı ederek sürpriz çıkışlarla, basın yolu ile bir miktar Vakıf malının ortaya çıktığını müjdeli ve ifşa eder nitelikte bir haber olarak vermesi abesle iştigalden öte bir şey değildir. Baf Kaymakamlığına bağlı Kıbrıs Türk Malları biriminin, Baf kazasında 51 adet Kıbrıs Türk Mezarlığının tespit edildiğini; buna ilaveten 34 adet Caminin bulunduğunu; 5 caminin ise eski eser kapsamına alındığına ilişkin Filelefteros gazetesinde çıkan haber oldukça şaşırtıcı ve ilginçtir. Kıbrıs Türk Malları Biriminin, tarihsel süreç içerisinde yitirilmiş bulunan Türk Vakıf mallarının birer birer tespitini yapması; yıkılan mescitlerimizin ve eğitim yuvalarımızın kimler tarafından nasıl harap edilerek ortadan kaldırılmış olduğunu açıkça ortaya koyması ve dünya kamuoyunu bilinçlendirmesi daha isabetli olacaktır. 51 adet Kıbrıs Türk mezarlığının yanı sıra 34 adet Caminin bugüne kadar kayıtlarda görülmemesi veya bilinmemesi kabil değildir. Böyle bir ifşaat, bugüne kadar örtbas edilmiş bulunan tarihi bir gerçeğin şuursuzca ortaya atılmasından öte bir anlam taşımamaktadır.”

Evkaf açıklamasında, uzun soluklu mücadeleyle ilgili de bilgilere yer verildi ve şöyle denildi:

“Tescilli Vakfiyeleri ile sabit olan, ek binaları net bir şekilde belirlenmiş ata yadigarımız Kıbrıs Türk Vakıfları miktar olarak bugün ne yazık ki gerçek rakamları ile ifade edilememektedir. Yitirilmiş, liste dışı bırakılmış yüzlerce Vakıf emlakimizden sadece söz edilmekte, ancak bunlara yeniden sahip olunamamakta; dolayısıyla, Vakıf yapan atalarımızın, Vakfiyeleri ile insanlık adına yapılmasını istediği hayır hizmetlerinin yerine getirilmesinin de mümkün olmadığı açıkça ortadadır.

Türk toplumunun ayakta kalmasında, bu adada varlığını sürdürmesinde ve buralarda söz sahibi olabilmesinde en gerçekçi ve yararlı olan ata yadigarı Vakıflarımızın hayati rolü olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Hukuk dışı uygulamalarla Türk Vakıf mallarının yitirilmesi, Kıbrıs Türk Toplumunun aynı zamanda milli varlığına, mali ve manevi açıdan yapılmış haksızlık ve darbeleme eylemi olarak değerlendirilmelidir.”

