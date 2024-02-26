14 maddelik önlemler belirsiz kaldı

Rum lider Hristodulidis’in Kıbrıslı Türklere yönelik 14 maddelik “Güven Yaratıcı Önlem” açıklamasının üzerinden bir ay geçti ancak önlemlerin ne zaman yürürlüğe gireceği ve hak sahiplerinin kimler olacağı hala açıklanmadı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıslı Türklere yönelik 14 maddelik “Güven Yaratıcı Önlem” açıklamasının üzerinden bir ay geçmiş olmasına rağmen önlemlerin tam olarak ne öngördüğü, ne zaman yürürlüğe gireceği ve “hak sahiplerinin” kimler olacağının henüz açıklanmadığı hatırlatıldı, Hristodulidis’in KKTC’yi kabul etme “mayın tarlasından” kaçma yolunu aradığı bildirildi.

Güney’de yayımlanan Haftalık Simerini, “Kıbrıslı Türklere Dulluk Maaşı Mayın Tarlası… Başkan Sahte Devleti Kabulden Kaçma Yolu Arıyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, 14 maddeden birinin de Kıbrıslı Türk “hak sahiplerine dulluk maaşı verilmesi” ile ilgili olduğunu hatırlattı.

Güneyde çalışan ve sosyal sigorta yatırımı yapan Kıbrıslı Türklerin halen dulluk maaşı almaya hak sahibi olduğunu ve aldığını yazan gazete, Sosyal Sigorta Dairesi verilerini kaynak göstererek 2022’de toplam 1382 Kıbrıslı Türk'ün dulluk maaşı aldığını, bunun toplam yıllık maliyetinin 6 milyon 317 bin 114 euro olduğunu yazdı; “O zaman haklı olarak, açıklanan önlemin neyle ilgili olduğu, kimleri kapsadığı sorulur” ifadesini kullandı.

Gazete, Rum tarafında çalışan, gerekli yatırımlarını yapan Kıbrıslı Türklerin hak ettikleri emekli maaşını aldıklarını, ancak “nikahları 1974’ten sonra KKTC’de kıyıldığı için” öldüklerinde maaşlarının eşlerine kalmadığını yazdı. Bunun nedeninin Başsavcılığın 2016’da verdiği “Temmuz 1974’ten sonra sahte devlette kıyılan nikahlar geçersiz sayılır”, yani Rum yönetiminin KKTC’de kıyılan nikahları tanımadığı yönündeki görüşü olduğunu ekledi.

Gazete, Rum tarafında çalışan Kıbrıslı Türk sayısının yaklaşık 3 bin olduğunu, 1280 kişiye dulluk maaşı ödendiğini, 75 kişinin durumunun ise incelenmekte olduğunu yazdı “acaba açıklanan önlem bu 75 kişiyle mi ilgili?” sorusunu yöneltti.

“Güvenilir” bir kaynağa dayanarak dulluk maaşı almak için yapılan ve inceleme aşamasında bulunan başvuruların, “ilgili güvenlik şartlarına haiz olmaları durumunda” Hukuk Dairesi ile istişare içinde olan Çalışma Bakanlığı tarafından kısa süre içerisinde açıklanacağını yazan gazete, aslında bu kişilere dulluk maaşlarının, Rum yönetiminin KKTC’deki herhangi bir kuruluşa vermeden ödenebilmesi için Hukuk Dairesi’nin vereceği görüşün beklenmekte olduğunu ekledi.

Gazete Kıbrıslı Türkler tarafından Rum yönetimi aleyhine açılmış, çalışma konularıyla ilgili davalar olduğunu, bunlar arasında, nikahları 1974’ten sonra KKTC’de kıyıldığı için ölen eşlerinin emekli maaşını alamayan dullar da bulunduğunu yazdı. Bu duruma düşmemek için 2022 ve 2023’te Rum tarafına giderek Lefkoşa Rum Belediyesi, Aradip, Larnaka ve Yerasoya belediyesinde nikah kıyan 15 çift bulunduğuna dikkat çekti.

Gazeteye göre dulluk maaşı, emekli maaşı alan kişinin öldüğü gün itibarıyla eşi tarafından alınmaya başlıyor ve yeniden evlenene ya da ölene kadar almaya devam ediyor. Hak sahibi emeklilikten sonra evlenmişse, eşinin dulluk maaşı alabilmesi için en az 5 yıl evli olma koşulu aranıyor. Böyle bir durumda Rum yönetimi, emeklilikten sonra kıyılmış nikahların gerçek olup olmadığını ya da dulluk maaşı talep eden kişinin, hak sahibi eşi öldükten sonra KKTC’de başka birisiyle nikahlı olup olmadığını denetleyemiyor.

Hristodulidis tarafından ilan edilen bu önlemin “meselenin bütün yönlerinin önceden dikkate alınarak ciddi şekilde incelenmeden yürürlüğe sokulması halinde “ok yaydan çıkacak” uyarısında bulunan güneydeki hukuk çevreleri, “2016 tarihli Başsavcılık görüşü sonrasında KKTC tarafından verilen hiçbir nikah/evlilik belgesi; tam tanımanın önceki adımı olan “acknowledgement şartları oluşmasın” diye Rum tarafında tanınmıyor.

Hukukçular, “başkanlık vaadinin yerine getirilmesi için gerekli ön araştırma yapılmadan, devlet fonlarının çalıştırılması için hukuk simyası bulunursa durum daha da karmaşıklaşacak” uyarısında bulunarak Rum yönetimince verilmiş herhangi bir belge olmadan, sadece KKTC’nin verdiği belgelerle herhangi bir fondan nasıl para verilebileceğini sorguluyor.

