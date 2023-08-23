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Botoks için bile KKTC'ye geçiliyor

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Yerliler ve turistlerin ihtiyaçlarını KKTC’den karşılamaları, Paralimni’deki mağazaları, zora soktu. Mağazaların bu yılki kârının, daha önceki yıllara göre yüzde 30’a varan oranlarda azaldı

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Botoks için bile KKTC'ye geçiliyor
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Güney'deki Paralimni’deki mağazaların bu yılki kârının, daha önceki yıllara göre yüzde 30’a varan oranlarda azalma gösterdiği ve bunun, turistler ve yerlilerin tüm ihtiyaçlarını KKTC’den karşılamasından kaynaklandığı iddia edildi.
Politis gazetesinin haberine göre, Paralimni Mağazalar Birliği Başkanı Kula Gumenu, Paralimni Ticaret Merkezi’ndeki durgunluğun, yerlilerin ve turistlerin toplu şekilde KKTC’ye geçerek, tüm ihtiyaçlarını buradan karşılamalarından kaynaklandığını öne sürdü.
Habere göre, Gumenu, Paralimni’deki otellerin tümünün neredeyse yüzde yüz dolu olmasına rağmen, mağazaların boş olduğunu ve yerlilerle turistlerin, “botoks yaptırmak için bile” KKTC’ye geçtiğini savundu.
Gumenu, evin temel ihtiyaçlarını karşılamak, tırnak yaptırmak, kuaför hizmeti almak ve hatta diş hekimine gitmek için KKTC’ye çok sayıda geçiş yapıldığını ve bunun, Güney Kıbrıs’taki pahalılık ile maaşların azlığından kaynaklandığını ifade etti.
Turistlerin, Derinya barikatından otobüslerle KKTC’ye geçtiklerini belirten Gumenu, bu durumun bölge esnafının büyük zarar görmesine neden olduğunu öne sürdü.
 
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