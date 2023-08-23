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U-14 liginde yarı finalistler belirlendi

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Digiturk Kıbrıs U14 Ligi’nde çeyrek final maçları sonucunda 1461 İskele Trabzon, Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği ve Baf Ülkü Yurdu takımları yarı finale yükseldiler

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U-14 liginde yarı finalistler belirlendi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs U14 Ligi’nde çeyrek final maçları dün oynandı.
Son sekiz takımın eşleşmeleri sonucunda tarafsız sahalarda oynanan çeyrek final maçlarının galipleri 1461 İskele Trabzon, Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği ve Baf Ülkü Yurdu takımları oldu.
Yarı finale kalan takımlar 27 Ağustos Pazar günü yarı final maçlarına çıkacaklar. Finale kalanlar ise 1 Eylül Cuma günü karşı karşıya gelecekler.
Çeyrek final sonuçları
1461 İskele Trabzon – Vadili: 4 – 0
Mağusa Türk Gücü – Yenicami: 0 – 0 (Pen. 4- 3)
Binatlı – Doğan Türk Birliği: 2 – 2 ( Pe. 3 – 5)
Yonpaş Dumlupınar – Baf Ülkü Yurdu 1 – 1 (3 – 5)

İskele 1461 Trabzonspor yarı finale kalarak bir ilki başardı
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