BM, ihlallerin karşılıklı olduğunda ısrarlı

BM diplomatı Stewart’ın BM raporlarıyla aynı çizgide konuşarak, ara bölge statüsünün defalarca ihlal edilmesi konusunda her iki tarafı da eleştirdiğine dikkat çekildi

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın Güvenlik Konseyi’ne yaptığı bilgilendirme sonrasında basına yaptığı açıklama ve Rum yönetiminin iki tarafa eşit mesafede durulmasından duyduğu rahatsızlık, Rum medyasında gündem olmaya devam ediyor.

Stewart’ın, Rum tarafının itirazlarına rağmen, her iki tarafın da ara bölge statüsünü karşılıklı olarak ihlal ettiğine işaret edilen BM raporları çizgisinde konuştuğuna dikkat çekilen haberlerde, BM’nin iki tarafa eşit mesafede durmasından rahatsız olan Rum tarafının, “gerçek olay ve verilerin nihai metne objektif yansıtılmasını” istediği bildirildi.

Politis, “BM: İhlallerin Karşılıklı Olduğunda Israr Ediyor” başlıklı haberinde Stewart’ın BM raporlarıyla aynı çizgide konuşarak, ara bölge statüsünün defalarca ihlal edilmesi konusunda her iki tarafı da eleştirdiği, Stewart’ın bu tutumunun kimseyi şaşırtmaması gerektiğini yazdı.

Habere göre Rum tarafındaki diplomatik kaynaklar, Stewart’ın aslında, BM Genel Sekreteri’nin “2023’ün ikinci yarısında her iki taraftan da 302 askerî ihlal gerçekleştirildiği, bunlardan 159’unun kalıcı yapılarla ilgili ciddi ihlaller 60’ının da ilerleme şeklindeki ihlaller olduğu” kaydedilen son raporlarının lafzına ve ruhuna uygun konuştuğu görüşünde.

Haberde Stewart’ın, Genel Sekreter raporlarının sonuçlarına atıf yapacak en yetkili kişi olarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristdodulidis’in, Genel Sekreter Antonio Guterres’e gönderdiği mektuplarda ara bölgedeki “ihlallerine son vermesi” için Ankara’ya müdahalede bulunması talebine de cevap vermiş olduğuna dikkat çekildi.

Gazete, Stewart’ın ihlallerle ilgili sözlerinin net olduğunu ve BM’nin “Son aylarda bir tırmanış oldu ancak her vaka niteliğine göre ayrıca inceleniyor. Ara bölgenin farklı noktalarındaki çeşitli durumlar bir tutulmamalı” çıkarımından hiçbir geri adım atılmamış göründüğüne işaret etti.

Habere göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis önceki gün, Stewart’ın ara bölge ihlalleri açıklamasına karşılık “Gerçek olguların objektif yansıtılması gerek. Kıbrıs Rum tarafı Güvenlik Konseyi kararının nihai metninin şekillenmesini bekliyor” dedi.

Gazete, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in önceki gün, Rum Avrupa Milletvekili Dimitris Papadakis’in “Ay. Demet” (Metehan) konusunda Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarının korunması için AB’nin ne tedbir almayı düşündüğüne dair yazılı sorusu üzerine Türkiye’yi “iyi komşuluk ilişkilerine zarar veren tehdit ve eylemlere son vermeye ve Rum yönetimiyle ilişkilerini normalleştirmeye” çağırdığını yazdı.

Alithia, Rum Müzakereci Menelaos Menelau’nun bu hafta New York’ta BM Güvenlik Konseyi’nin daimi ve daimi olmayan üyeleri ve Genel Sekreterlik yetkilileriyle temas etmekte olduğunu bildirdi.

Gazeteye göre Menelau’nun temasları BM Güvenlik Konseyi’nde Kıbrıs sorunu ve Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasıyla ilgili karar ve Genel Sekreter’in şahsi temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın Ocak sonunda Ada’ya yapacağı ziyaret ışığı altında gerçekleşiyor.

Aynı gazete “Lefkoşa’nın Ara Bölgeyle İlgili Rahatsızlık Duyması Yeterli Değil” başlıklı haberinde Rum yönetiminin, BM’nin ara bölgedeki ihlallerle ilgili çıkarımları üzerine odaklanmakta olduğunu ancak sadece BM’nin “objektif olmamasından rahatsızlık” belirttiğini yazdı, BM’nin “objektif olmadığını” göstermek için neden Güvenlik Konseyi’ne başvurmadığı sorusunu sordu.

Gazete, Rum yönetiminin, “ara bölgede ihlal olup olmadığını ortaya çıkaracak bir araştırma yaptırması gerektiğini belirtti.

Fileleftheros ise BM Güvenlik Konseyi üyelerinin ilgisinin, Genel Sekreter’in şahsi temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın misyonuna ve prosedürün kilidini açıp tarafları yeniden müzakere masasına götürüp götüremeyeceğine odaklandığını yazdı.

Habere göre diplomatik kaynaklar, Colin Stewart’ın yaptığı bilgilendirmeden sonra Güvenlik Konseyi üyelerinin ilgisinin gittikçe Cuellar alanına, yani müzakereleri yeniden başlatma çabalarına kaydığına dikkat çekti.