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Boğazköy - Dikmen anayolu trafik akışına kapalı

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Boğazköy - Dikmen anayolu trafik akışına kapalı
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Boğazköy - Dikmen anayolu asfaltlama çalışmaları nedeniyle 12.00-16.00 saatleri arasında trafik akışına kapalı olacak
Polisin açıklamasına göre, asfaltlama çalışmaları nedeniyle Boğazköy - Dikmen Anayolunun, Boğazköy Kavşağı ile Dikmen Köy içi Dikmen Kooperatifi arasındaki güzergah kapalı olacağından ulaşım alternatif yollardan sağlanacak.
 
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