BMGS Kişisel Temsilcisi Holguin yarın Kıbrıs’a geliyor

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusundaki Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguin Cuéllar, yarın Kıbrıs'a geliyor. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Holguin'in, hafta başı, liderlerin yanı sıra siyasi partilerle de görüşmesi bekleniyor. Holguin, dün İngiltere’de Kıbrıs konusunda üst düzey temaslarda bulunmuştu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.