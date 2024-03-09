BKP Genel Sekreteri: “Turgay Avcı’nın YÖDAK Başkanlığı görevini sürdüresi mümkün değil”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Turgay Avcı’nın Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanlığı görevini yürütmesinin mümkün olmadığını söyledi.







Sonüstün yaptığı yazılı açıklamada, yüksek öğrenim alanında işlerin içinden çıkılmaz hale geldiğini, YÖDAK’ın sorumluluk ve payının da büyük olduğunu söyledi.



Üniversiteleri akademik ve idari açıdan denetlemesi gereken YÖDAK Başkanı Turgay Avcı’nın "yasa dışı işlemler yapan bahse konu üniversiteyi" denetlediklerini, bu süreçte de 4 kişinin tutuklandığı yönde açıklamasının bulunduğunu kaydeden Sonüstün, “Bugüne kadar neredeydiniz ?” dedi.



Salih Sonüstün, “ Yasadışılığa bilerek ve isteyerek göz yumulmuştur “ dedi.



Gelinen aşamada, Turgay Avcı’nın YÖDAK Başkanlığı görevini sürdürmesinin mümkün olmadığını belirten Salih Sonüstün, dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik, adalet ve eşitlik ilkelerinin ihlal edildiğini, Turgay Avcı’nın derhal görevinden istifa etmesi, etmiyorsa da görevden alınması gerektiğini kaydetti.

