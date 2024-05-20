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BM yetkililerinden Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer’e ziyaret

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BM yetkililerinden Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer’e ziyaret
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Birleşmiş Milletler Kıbrıs yetkililerinden oluşan heyet, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer’e nezaket ziyaretinde bulundu. Heyette, BM Genel Sekreterinin Özel Danışmanının Ofis Sorumlusu ve Koordinatörü Sergiy Illarionov, Üst Düzey Siyasi İşler Görevlisi Philippe Baudin ve Siyasi İşler Görevlisi Astrid Evrensel yer aldı. Görüşmede, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Başkanlığı’nın Ramazan Bayramı vesilesiyle düzenlediği ve 450 kişinin katılım sağladığı Hala Sultan Tekkesi ziyaretinden söz edilirken, bu anlamlı organizasyonda emeği geçen Tümer’e heyet tarafından teşekkür edildi. Ziyaret sırasında, daha yakın ilişkiler kurmayı hedeflediklerini de belirten heyet, yeni projelerde buluşma temennisinde bulundu. Heyetin nazik ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Tümer, Evkaf'ın BM ve diğer uluslararası kuruluşlarla stratejik ve anlamlı iş birliği yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.
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