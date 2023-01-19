BM’nin iki yüzü

BM Barış Gücü, Türkiye’nin desteğiyle yenilenen Çetinkaya Kulübü’ne ait tarihi Taksim sahasına müdahale etti. Sahada dozerlerle telleme ve kapılara duvar örme çalışması yapan BMBG askerleri, sporcuların sahaya girişini de engelledi

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Barış Gücü, Lefkoşa Yeni Kapı Burcu, Mağusa Kapısı yanındaki ara bölgede bulunan Çağlayan Sahası’nı ve Lefkoşa’da Yiğitler Burcu altındaki Baf kapısı bölgesinde bariyerlerle kesilmiş olan ara bölgeyi Rum tarafına ihlal ettirmeye devam ediyor









Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü, Kıbrıs’ın kuzey ve güneyini ayıran, yeşil hat üzerindeki ara bölgede kalan Taksim sahasına hiçbir KKTC makamına bilgi vermeden askerlerini, şiro ve kamyonla sahaya gönderdi.

BMBG askerleri, Taksim Sahası'nda dozerlerle telleme ve kapılara duvar örme çalışması yaparken tarihi Taksim sahası surları merdivenlerine de zarar vererek, sporcuların sahaya girişini de engelledi.

Çetinkaya eski kulüp lokali önündeki surlardan sahaya inilen merdivenlerin çıkış noktasını beton molozlarıyla kapatan BMBG askerleri, sahaya girişi engellemek için beton duvar yanında o bölgeyi dikenli tel örgülerle kapattı.

Antrenman ve hazırlık maçlarının yapılacağı saha, yenilenmiş sentetik zeminli haliyle gençlerin hizmetine sunulurken, BM’nin kimseye haber vermeden tek taraflı olarak Taksim sahasına müdahale etmesi büyük tepki çekti.

Rumların art niyetli baskılarına adeta boyun eğen BM, ülkemize yeni bir tesis kazandırılmasını ve burada sadece gençlerin futbol antrenmanı yapacak olmasını hazmedemeyerek sahaya girişi engelledi.

Kıbrıslı Türkleri bir kez daha ambargo ile karşı karşıya bırakan ve gençlerimizin özgürce spor yapmasına engel olmak isteyen BM’nin bu hamlesi diplomatik bir krizi de beraberinde getirdi.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken her türlü Rum ihlaline kayıtsız kalan Barış Gücü, Lefkoşa Yeni Kapı Burcu, Mağusa Kapısı yanındaki ara bölgede bulunan Çağlayan Sahası’nı (Gymnasium Sahası) Rumlara kullandırmaya devam ettiği ve HALKIN SESİ tarafından sorulan sorulara cevap vermediği gibi Lefkoşa’da Yiğitler Burcu altındaki Baf kapısı bölgesinde bariyerlerle kesilmiş olan ara bölgeyi hala park alanı olarak kullandırarak Rum tarafına ara bölgeyi ihlal ettirmeye devam ediyor.

Bu konuda HALKIN SESİ’nin ısrarlı yayınlarına rağmen BM yetkilileri gerekli adımı atmaktan kaçınıyor.

Bilindiği üzere Lefkoşa Yeni Kapı Burcu, Mağusa Kapısı yanındaki ara bölgede bulunan Çağlayan Sahası’nın (Gymnasium Sahası) Rumlar tarafından tüm itirazlara rağmen sessiz sedasız kullanılmaya başlanmıştı.

Olayın ardından yanıt bekleyen şu sorular gündeme gelmişti:

Rumlara Çağlayan Sahasını BMBG neden verdi?

Rum tarafının sahayı düzenlemeyi izin almadan yaptıysa, BMBG neden engel olmadı?

BMBG izin verdiyse, hangi yetkiye dayandı?

KKTC makamlarından izin alındı mı?

Hangi yetkiyle ara bölgedeki Çağlayan Sahası Rumlar tarafından sportif maksatlı kullanılıyor?

Yine hatırlanacağı üzere Lefkoşa’da Yiğitler Burcu altındaki Baf kapısı bölgesinde bariyerlerle kesilmiş olan ara bölgenin ihlal edildiği ortaya çıkmış ve HALKIN SESİ bu ihlali kamuoyunun gündemine getirmişti.

Söz konusu bölgedeki bariyerlerin birinde bulunan kilit belirli saatlerde açılıyordu.

BM Barış Gücü askerleri tarafından kilitli bariyer açılarak ara bölgeye Rum araçlarının girişi ve park etmesi sağlandığı görülmüştü. BM Barış Gücü askerlerinin kontrolünde olması gereken bariyer kilidinin BM Barış Gücü mensubu olmayan sivil kıyafetli bir kişi tarafından da açılıp kapandığı tespit edilmişti. Buranın anahtarının bir sivilde bulunması ise akıllarda soru işaretleri yaratmıştı.

