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BKP 1 Mayıs mesajı yayımladı

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), işçi ve emekçinin birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ı kutladı.

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BKP 1 Mayıs mesajı yayımladı
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BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yayımladığı mesajda, 1 Mayıs’ın, işçi sınıfının her türlü sömürüye karşı direniş ve mücadelesini simgelediğini belirtti. İzcan, sınıfsız, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için mücadelenin devam etiğini vurguladı.
İzzet İzcan, “Emperyalist kapitalizmin her türlü saldırısına karşı direnen, tüm dünya işçi sınıfını ve tüm ezilen halkların şanlı mücadelesini selamladıklarını, uluslararası işçi sınıfı ve ezilen halklar ile dayanışma içerisinde olduklarını” kaydetti.
Kıbrıs’ta barış ve sosyalizm için canlarını feda eden işçi sınıfı önderlerini saygı ile andıklarını belirten İzzet İzcan, “ Derviş Ali Kavazoğlu, Kostas Mişaulis, Fazıl Önder ve daha nice işçi sınıfı öncüsü yoldaşımızı katledenler, mücadelemizi geriletmeyi başaramamışlardır. Mücadelemiz güçlenerek devam etmektedir “ dedi.
“Yurdumuzun bütünlüğünü sağlayıp, tüm Kıbrıslıların insan haklarına saygılı, birlikte özgürce yaşayacağı günlere ulaşmak ve sosyalizm bayrağını açmak temel amacımızdır” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların ortak vatan yaratma mücadelesi, yaşasın sosyalizm!” dedi.
 
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