Türkiye–Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, bu seyahatin birçok ilke şahit olduğunu ifade etti.

Ayrım, Kıbrıs’ın çektiği çile ve acıları kendilerinin çok iyi bildiğini söyledi. Türk Devletleri Teşkilatı’nda KKTC adına yaşanan gelişmelere değinen Ayrım, bu gelişmelerin perde arkasında üç senedir Türkiye’nin yaptığı girişimler olduğunu söyledi.

Şamil Ayrım, Azerbaycan’ın geçirdiği süreçlere işaret ederek, Türkiye’nin hem KKTC hem Azerbaycan’ın yanında durduğunu belirtti, “Bir bedende üç canız. Bundan sonra uyumak yok çalışacağız, çünkü kat edeceğimiz yolumuz çok” diye konuştu.

KKTC’nin tüm dünya tarafından tanınması çağrısı yapan Ayrım, bu sene Azerbaycan’da iklim değişikliği toplantısı yapılacağını dile getirerek “İnşallah KKTC bu etkinlikte yerini alacaktır” ifadelerini kullandı.

