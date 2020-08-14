“Bizim başarımız, KKTC’nin başarısı olacak”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Tatar, UBP’nin Cumhurbaşkanlığı’nı kazanması ile dünyaya verilecek mesajın Kıbrıs Türk halkının egemenliğine, özgürlüğüne, güvenliğine, haklarına sahip çıkma kararlılığı ve bunun dünyaya haykırılması olacağını kaydetti

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili olarak “Bizim başarımız, gelecek neslin, UBP’nin ve KKTC’nin başarısı olacak” dedi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, UBP Lefkoşa örgütü, önceki akşam Paradise Park'ta toplandı.

Toplantıda konuşan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, UBP gibi güçlü ve KKTC’ye inanan bir partinin Cumhurbaşkanlığı yarışını kazanması ile dünyaya verilecek mesajın Kıbrıs Türk halkının egemenliğine, özgürlüğüne, güvenliğine, haklarına sahip çıkma kararlılığı ve bunun dünyaya haykırılması olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı’nın Kıbrıs Türk halkı için anlamının büyük olduğunu kaydeden Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kuran, Kıbrıs Türk halkının refahını düşünen, Anavatan Türkiye ile iş birliği içinde olan bir parti olarak bize yakışan bu seçimi kazanmaktır. Bunun için yapacağınız çalışmalar için şimdiden teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Türkiye ile iyi ilişkilerin, yatırımların devam etmesi, istihdam kapasitesinin artırılması, daha fazla refah için seçimin kazanılması gerektiğini işaret eden Tatar, “Kendi içimizde birtakım sıkıntılar yaşıyor olabiliriz. Bunlar dün de vardı, yarın da var olacak. Ama bu seçim parti için, ülke için çok önemlidir. Kırgınlıkları bir yana bırakarak seçimi kazanmak için çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Özgürgün’ün istifa kararı aldığını, ama UBP olarak Genel Kurul’da istifasını kabul etmeyeceklerini söyleyen Tatar, “Bu da birlik ve beraberliğin bir işareti, seçim arifesinde yanlış anlaşılmaya neden olmaması için yaptığımız açıklama bir cevap niteliğindedir. Özgürgün’ün vereceği destek çok önemlidir” dedi.

