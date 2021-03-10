Tabipler Odası Başkanı Dr. Yonca Morris sitem etti: ‘Önce sağlık’ deyip kapanma kararı önerdiğimizde neredeyse sözel saldırıya uğradık





Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Yonca Morris, yıllardır Tıp Bayramı olarak kutlanan 14 Mart haftasına bu yıl ‘bayram’ demeye dillerinin varmadığını ifade ederek, “Tam bir yıldır Covid 19 pandemisi içinde savaşan bizler bugünü buruk kutluyoruz” dedi.

Doktorların bilimsel veriler ve algoritmalar doğrultusunda öneriler yaptıklarını kaydeden Morris, pandemi mücadelesi için alkışlanırken, ‘önce sağlık’ deyip kapanma kararı önerdiklerinde neredeyse sözel saldırıya uğradıklarını belirtti. Morris, “Bizi alkışlayan eller ne zaman yumruk oldu bilemedik” dedi.

