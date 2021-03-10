Dr. Yağmur Aldağ, PCR testlerine ilişkin komplo teorilerinde bulunanlara tepki gösterdi



Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden PCR testlerine ilişkin komplo teorilerinde bulunanlara tepki gösterip “Allah akıl fikir versin” dedi.

Yağmur Aldağ’ın açıklaması şöyle:

Meğer virüs yokmuş...?

Meğer PCR yalanmış...?

Meğer biz bunca zaman boşu boşuna canımızı dişimize takarak çalışıyor muşuz...?

Meğer biz boşu boşuna ailelerimizden sevdiklerimizden uzakta kalmışız...?

Meğer biz boşu boşuna hastalarımızı tedavi ediyor muşuz...?

Meğer biz boşu boşuna kurtaramadığımız hastalarımız için üzülüyor muşuz...?

Meğer boşuna maske takıyor, meğer saatlerce boşuna tulumlar içinde hastalarımızı muayene ediyor muşuz...?

Meğer boşu boşuna aşı olmayı önermişiz...?

Meğerse her şey boşu boşunaymış...?

Ne denir ki...

Allah Akıl fikir versin...

Kimsenin şüphesi olmasın, biz pandemi hekimleri ve hemşireleri olarak bildiğimiz öğrendiğimiz, öğreneceğimiz doğrularla hastalarımıza gözümüz gibi bakmaya ve tedavi etmeye devam edeceğiz...

REHBERİMİZ BİLİM.

Komplo teorileri ve hurafelerden kendinizi sakının!

