Mardo Direktörü Orhan Ağıt, ticari anlamda yaşanılan sıkıntılarla ilgili "Hükümetten destek yok, köstek var" dedi ve Kıbrıslı Türk iş insanlarının görmezden gelindiğini belirtti



Şti. Direktörü Orhan Ağıt, ticari anlamda yaşanılan sıkıntılarla ilgili yaptığı açıklamasında, “Hükümetten destek yok, köstek var.” ifadelerini kullandı. Herhangi bir kurum ile rekabet içerisinde olmadıklarını söyleyen Ağıt, devlet tarafından herhangi bir destek verilmediğini de ifade etti.

Marketlere yerleştirilen dondurma buzluklarıyla ilgili yaşanan sıkıntıları aktaran Ağıt, yabancı firmaların bulunması sebebiyle oyalama kargaşası içerisinde bulunduklarını anlattı. Ağıt, konuyla ilgili Maliye Bakanı

Devletin söz konusu duruma göz yummasına tepki gösteren Ağıt, “Yok olmaya mahkum ediliyoruz.” diye konuştu.

Mardo’nun açık hedef olarak görüldüğünü ifade eden Ağıt, Başbakanlık’tan hak aramak adına almak istenilen randevunun da alınamadığını belirtti.

Ağıt, ülkenin ileriye gidebilmesi adına iş insanlarının bir arada olması gerektiği yerde, ayrım olduğunu ve herhangi çaba gösterilmediğini söyledi. Mevcut durumda bir küstürme politikası olduğunu belirten Ağıt, marketlerde Mardo'ya ait herhangi bir dondurma olmamasının sebebinin ise söz konusu durumdan kaynaklı olduğunu ifade etti.

Kıbrıslı Türk iş insanlarının görmezden gelindiğini söyleyen Ağıt, yaşanan durumlar çerçevesinde net bir açıklama ve görüş beklediğini vurguladı.

Mardo Direktörü Orhan Ağıt, Gökhan Altıner’in Kıbrıs Postası TV’de hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ isimli programa konuk oldu.Şti. Direktörü Orhan Ağıt, ticari anlamda yaşanılan sıkıntılarla ilgili yaptığı açıklamasında, “Hükümetten destek yok, köstek var.” ifadelerini kullandı. Herhangi bir kurum ile rekabet içerisinde olmadıklarını söyleyen Ağıt, devlet tarafından herhangi bir destek verilmediğini de ifade etti.Marketlere yerleştirilen dondurma buzluklarıyla ilgili yaşanan sıkıntıları aktaran Ağıt, yabancı firmaların bulunması sebebiyle oyalama kargaşası içerisinde bulunduklarını anlattı. Ağıt, konuyla ilgili Maliye Bakanı Özdemir Berova ile görüşmelerinin üzerinden 1 ay geçtiğini ve herhangi bir geri dönüş yapılmadığını, Bakanın ulaşılmaz bir hale bürünüldüğünü söyledi.Devletin söz konusu duruma göz yummasına tepki gösteren Ağıt, “Yok olmaya mahkum ediliyoruz.” diye konuştu.Mardo’nun açık hedef olarak görüldüğünü ifade eden Ağıt, Başbakanlık’tan hak aramak adına almak istenilen randevunun da alınamadığını belirtti.Ağıt, ülkenin ileriye gidebilmesi adına iş insanlarının bir arada olması gerektiği yerde, ayrım olduğunu ve herhangi çaba gösterilmediğini söyledi. Mevcut durumda bir küstürme politikası olduğunu belirten Ağıt, marketlerde Mardo'ya ait herhangi bir dondurma olmamasının sebebinin ise söz konusu durumdan kaynaklı olduğunu ifade etti.Kıbrıslı Türk iş insanlarının görmezden gelindiğini söyleyen Ağıt, yaşanan durumlar çerçevesinde net bir açıklama ve görüş beklediğini vurguladı.