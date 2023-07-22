Erhürman’ın Erdoğan’ı karşılamasına tepki

CTP lideri Erhürman’ın Yeni Havalimanı’nın açılışına katılması ve TC Erdoğan’ı karşılamak için sıraya girmesi, kendilerini “solcu” olarak tanımlayan bazı kesimlerin tepkisini çekti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Yeni’nın açılışına katılması ve’ı karşılamak için sıraya girmesi, kendilerini “solcu” olarak tanımlayan bazı kesimlerin tepkisini çekti.Dün Avrupa gazetesinin manşetinde ve bazı sol görüşlü haber sitelerinde Erhürman’ın bu tavrı eleştirildi.Avrupa gazetesi dün “Böyle yalakalık görülmedi” başlığıyla yayımladığı manşet haberinde Erhürman’ın’ı karşılaması ağır bir şekilde eleştirildi.Bazı solcu kesimlere ait haber sitelerinde de Erhürman’a şu haber ifadeleriyle tepki gösterildi.“Yeni’nın açılışına davet edilmediği söylenen ve’ın iki sene önce Meclis’te yaptığı konuşmayı protesto ederek oturuma katılmayan ana muhalefet‘nin () Genel BaşkanıUBP-DP-YDP Hükümet ortaklarıyla birlikte Erdoğan’ı karşılamak için sıraya girdiBasında törene davet edilmeyen muhalif kesimin içinde olduğu söylenen ve 19 Temmuz 2021 yılındaki Erdoğan’ınkonuşmasını protesto ederek oturuma katılmayan CTP’nin Genel Başkanı Tufan Erhürman da karşılama ekibinin içinde yer aldı.”