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Erhürman’ın Erdoğan’ı karşılamasına tepki

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CTP lideri Erhürman’ın Yeni Havalimanı’nın açılışına katılması ve TC Erdoğan’ı karşılamak için sıraya girmesi, kendilerini “solcu” olarak tanımlayan bazı kesimlerin tepkisini çekti

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Erhürman’ın Erdoğan’ı karşılamasına tepki
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Yeni Havalimanı’nın açılışına katılması ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamak için sıraya girmesi, kendilerini “solcu” olarak tanımlayan bazı kesimlerin tepkisini çekti.
Dün Avrupa gazetesinin manşetinde ve bazı sol görüşlü haber sitelerinde Erhürman’ın bu tavrı eleştirildi.
Avrupa gazetesi dün “Böyle yalakalık görülmedi” başlığıyla yayımladığı manşet haberinde Erhürman’ın Erdoğan’ı karşılaması ağır bir şekilde eleştirildi.
Bazı solcu kesimlere ait haber sitelerinde de Erhürman’a şu haber ifadeleriyle tepki gösterildi.
“Yeni Havalimanı’nın açılışına davet edilmediği söylenen ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki sene önce Meclis’te yaptığı konuşmayı protesto ederek oturuma katılmayan ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi‘nin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP-DP-YDP Hükümet ortaklarıyla birlikte Erdoğan’ı karşılamak için sıraya girdi
Basında törene davet edilmeyen muhalif kesimin içinde olduğu söylenen ve 19 Temmuz 2021 yılındaki Erdoğan’ın KKTC Meclis konuşmasını protesto ederek oturuma katılmayan CTP’nin Genel Başkanı Tufan Erhürman da karşılama ekibinin içinde yer aldı.”
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