Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Adana Biyolojik Mücadele Enstitüsü öncülüğünde biyolojik mücadele amacı ile parazitoit böcek salınımına başlandı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ülkede varlığı tespit edilir edilmez, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı, Tarım Dairesi ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü, bölgelerde bulunan narenciye bitkilerinde sürekli olarak sayımlar yapıp, böcek yayılışını ve popülasyonunu takip ederek, gerekli yöntemleri belirledi ve çalışmalara Çukurova Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Serdar Satar öncülüğünde başladı.

Bu amaçla, ilk etapta Türkmenköy Araştırma İstasyonu’nda, 1500 metre karelik seralar oluşturulup, konukçu bitkiler yetiştirilerek, doğadan zararlı (Diclorides citri), Asya turunçgil pisilidleri toplanarak örtü altındaki bitkilere salındı.

Bu çalışmalar, Amerika’dan getirilen doğal düşman tamarixia radiata isimli, parazitoit böceklerin çoğaltılması amaçlanarak planlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un katılımıyla, bugün ilk etapta 7000 parazitoit, ülke genelinde daha önce belirlenen Gazimağusa, Lefkoşa, Güzelyurt ve Mesarya bölgesindeki 25 narenciye alanlarına salındı.

Türkmenköy Araştırma İstasyonu’nda oluşturulan örtü altında, parazitoit böcek çoğaltmak ve sistemin devamlılığını sağlamak üzere 500 böceğin salınımları yapıldı.

Sene boyunca 100 bin parazitoid doğal düşman böcek üretip, doğaya salarak, karantina zararlısı ve narenciyede önemli bir hastalık etkeni olan,turunçgil yeşillenme hastalığı taşıma riski bulunan zararlıyı, doğal yöntemler ile baskılayıp kontrol altına almak hedefleniyor.

