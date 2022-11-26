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“Birlikte çok daha güçlüyüz”

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“Birlikte çok daha güçlüyüz”

Maliye Bakanı Alişan Şan, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ve heyetini kabul etti.
Maliye Bakanı Şan kabulde yaptığı konuşmada, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimizle ve yetkilileriyle gönlümüz de yolumuz da bir. Ortak adım atmamız gereken ne varsa yapmaya, halkımıza daha iyi hizmet sunmaya her zaman hazırız” şeklinde konuştu.
“Milletin vekili olarak geldiğim makamda, tüm Türk dünyasıyla daha yakın iş birliği içinde hizmet sunmaya hazırım” diyen Bakan Şan, “Biz birlikte çok daha güçlüyüz” vurgusu yaptı.
TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selim Dursun da, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun selamlarını getirdiğini ifade ederek, gönüllerinin her zaman KKTC’deki soydaşlarıyla olduğunu belirtti.
 
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